Juve Next Gen-Benevento: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Obiettivo continuità. Dopo un avvio di campionato difficile, la Juve Next Gen ha iniziato una clamorosa risalita con il ritorno in panchina di Massimo Brambilla. Nelle ultime 5 gare di campionato solo l'Audace Cerignola ha fatto bene come i bianconeri, con 13 punti raccolti su 15: nell'ultima sfida il pari a Picerno col primo gol di Pietrelli. A Biella di fronte ci sarà il Benevento, con l'esordio di Michele Pazienza in panchina: l'ex centrocampista della Juve aveva iniziato la stagione ad Avellino, poi l'esonero e ora l'esperienza in giallorosso. Per la Next Gen l'obiettivo è continuare a raccogliere punti per poter puntare con decisione alla zona playoff.