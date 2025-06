Niente riscatto, la Juve Next Gen rinuncia a cinque giocatori: i tifosi ne invocano uno

Juve Next Gen, salta il riscatto di cinque giocatori

Oggi, martedì 24 giugno, è l'ultimo giorno utile per i riscatti dei calciatori in prestito nell'ultima stagione. Per questo la Juventus Next Gen avrebbe già preso una decisione definitiva su Afena Gyan, Semedo, Faticanti, Papadopoulos e Stivanello che non saranno riscattati. Delle scelte importanti, visto che soprattutto Afena Gyan e Faticanti sono stati quasi sempre tra i titolari fornendo delle buone prestazioni in Serie C.