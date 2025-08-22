Juve a Carpi, si parte: Brambilla carica la Next Gen, "Tensione giusta". E c'è il Var a chiamata!

Per Brambilla esordio colmo d'entusiasmo

Massimo Brambilla alla vigilia della sfida contro il Carpi ha analizzato come il buon esordio in Coppa Italia abbia portato positività nell'ambiente: "Siamo reduci da una buona settimana di lavoro e c'è la giusta tensione, dobbiamo farci trovare pronti. Vogliamo creare un gruppo forte ed unito, instaurando un clima positivo. Ognuno ha alle spalle un passato differente, c'è chi era già qui, chi arriva dall’Under 20 e chi invece arriva da un’altra squadra".

Giudizio sul girone

Brambilla non cade nelle banalità e considera come livellato il raggruppamento B della Serie C: "Ci sono poche differenze tra questo e gli altri gironi perché tutte le partite in questo campionato sono difficili. Conta l'atteggiamento e la voglia di fare risultato. Se riuscissimo ad avere queste cararrestiche, le qualità individuali dei nostri giocatori verranno fuori".

Come funziona l'Fvs

La nuova Serie C presenterà a partire da questa stagione la novità del Football Video Support che darà la possibilità agli allenatori delle due squadre di chiamare una revisione di un episodio ritenuto dubbio o errato. A differenza del Var non ci sarà una sala dedicata, ma a bordocampo ci sarà un assistente che si occuperà della parte video. Va ricordato che ogni allenatore ha a disposizione due slot per poter richiamare l'arbitro al monitor: se l’errore di valutazione o l’episodio sfuggito al direttore di gara verrà confermato dopo la review la chiamata non verrà conteggiata. Brambilla in merito a questa novità ha dichiarato: "È in fase di sperimentazione e quindi capiremo col tempo quanto ci aiuterà e come sarà utilizzato".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE