Guerra e Turco gol non bastano alla Juve Next Gen: pari contro l'Albinoleffe

La Juventus Next Gen, dopo la sonora sconfitta per 5-0 rimediata contro la Pro Vercelli, ha pareggiato per 2-2 nel secondo test amichevole contro l'Albinoleffe, sprecando però un doppio vantaggio firmato dal solito Guerra e da Turco nella prima frazione. Nella ripresa infatti gli avversari guidati da Giovanni Lopez hanno rimontato con le reti di Lombardi e Longo. Gli uomini di Brambilla si sono portati in vantaggio in avvio: dopo appena sette minuti da una iniziativa di Puczka è nato l'assist per la zampata di Guerra che di prima intenzione ha beffato Facchetti. La reazione dell'Albinoleffe è arrivata con Sali che di testa ha colpito il palo. La Next Gen però ha raddoppiato con Guerra che si è travestito da assist man e ha approfittato di un errore in fase di impostazione degli avversari per servire Turco che non ha fallito la palla del raddoppio. Nella ripresa c'è stato il calo dei bianconeri che sono stati ripresi prima da Lombardi che di testa dopo tre minuti ha riaperto il match e successivamente da Longo che ha concretizzato un assist di Toma.