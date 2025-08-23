Carpi-Juve Next Gen: probabili formazioni, orario e dove in tv e streaming l'esordio in Serie C

Dopo l'esordio vincente in Coppa Italia di Serie C contro il Novara , la Next Gen è pronta a fare sul serio anche in campionato. I ragazzi di Brambilla (qui le dichiarazioni alla vigilia e una grande novità regolamentare ) giocheranno a Carpi , contro una squadra ostica che intente rilanciarsi. I bianconeri vogliono partire con il piede sull'acceleratore per evitare di rincorrere durante la stagione. Lo scorso anno Guerra e compagni si sono resi protagonisti di una grande cavalcata nel girone di ritorno, fino alla conquista dei playoff, grazie alla guida dell'attuale tecnico, che ha preso in mano la squadra dopo l'esonero di Montero.

Dove vedere Carpi-Juve Next Gen

La sfida tra Carpi e Juventus Next Gen sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 252), con il fischio d'inizio fissato per le 18 dal "Cabassi". Gli appassionati che preferiscono lo streaming potranno seguire l'incontro anche su NOW e Sky Go, disponibili su PC, smartphone e tablet. Qui su Tuttosport la diretta testuale dell'incontro, per non perdersi nulla della seconda squadra bianconera, ricca di talenti pronti a farsi notare e bussare alla porta della prima squadra.

Carpi-Juve Next Gen, le probabili formazioni

Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Rossini, Lombardi, Zagnoni; Stanzani, Rosetti, Figoli, Cecotti; Forapani, Casarini; Gerbi. All. Cassani.

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Mangiapoco; Pedro Felipe, Scaglia F., Turicchia; Turco, Ngana, Faticanti, Puczka; Deme, Amaradio; Guerra. All. Brambilla.

Arbitro: Zago di Conegliano.