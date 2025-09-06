Pagelle Juve Next Gen: Pedro Felipe muro, Scaglia attento e Anghelé ci prova

Buon pareggio per la Juve Next Gen in trasferta contro l'Ascoli. La squadra di Brambilla ottiene uno 0-0 prezioso su un campo difficile, mostrando solidità difensiva e buona organizzazione. I marchigiani tengono il pallino del gioco per gran parte della gara, ma i giovani bianconeri riescono a contenere bene gli attacchi avversari. Da sottolineare la prova di Pedro Felipe, in assoluto il migliore in campo per quanto riguarda la Next Gen. Bravo in copertura e in alcune chiusure tempestive. In generale prova positiva anche per chi ha giocato meno, come Pagnucco all'esordio da titolare in Serie C. Sottotono invece Faticanti e Guerra. I bianconeri comunque salgono a quota cinque in classifica: frutto di una vittoria e due pareggi.