Pagelle Juve Next Gen: Pedro Felipe muro, Scaglia attento e Anghelé ci prova

Buon pareggio per la Juve Next Gen in trasferta contro l'Ascoli. La squadra di Brambilla ottiene uno 0-0 prezioso su un campo difficile, mostrando solidità difensiva e buona organizzazione. I marchigiani tengono il pallino del gioco per gran parte della gara, ma i giovani bianconeri riescono a contenere bene gli attacchi avversari. Da sottolineare la prova di Pedro Felipe, in assoluto il migliore in campo per quanto riguarda la Next Gen. Bravo in copertura e in alcune chiusure tempestive. In generale prova positiva anche per chi ha giocato meno, come Pagnucco all'esordio da titolare in Serie C. Sottotono invece Faticanti e Guerra. I bianconeri comunque salgono a quota cinque in classifica: frutto di una vittoria e due pareggi.
Le pagelle della Juve Next Gen
Mangiapoco 6: fa correre qualch brivido di troppo soprattutto nei minuti iniziali. È bravo comunque a riprendere la posizione e giocare con attenzione.
Pedro Felipe 7: prestazione più che positiva la sua. Bravo nelle chiusure, soprattutto nella ripresa su D'Uffizi lanciato verso l'area di rigore, rischia ma prende il pallone con un ottimo tempismo.
Scaglia F. 6.5: guida bene la difesa, attento sui traversoni dell'Ascoli dove i palloni alti sono spesso suoi.
Turicchia 6: ordinato e pulito nelle giocate. Sbroglia diverse situazioni intricate con grande calma. Buona prestazione per lui da centrale di sinistra.
Macca lotta, Pagnucco esordio di personalità
Perotti 6: bello il duello con Guiebre. Ogni tanto lo vince e qualche volta lascia spazio all'avversario. Si difende comunque con criterio e senza paura. Dal 46' Turco 6: buon ingresso il suo nella ripresa. Gioca con convinzione e limita le incursioni del diretto avversario.
Faticanti 5.5: si vede poco in regia, la Juve fatica a tenere il pallino del gioco e lui, spesso, rallenta la giocata. Il pressing dei giocatori dell'Ascoli è feroce.
Macca 6: corre e lotta su tutti i palloni, in mezzo al campo non è semplice contro una formazione esperta e fisica come quella dell'Ascoli ma come sempre porta a casa la prestazione.
Pagnucco 6.5: Prima da titolare e subito prestazione positiva per lui. Ottimo esordio per il classe 2006 su un campo non affatto semplice anche per il clima sugli spalti con 10mila tifosi. Difende bene dalla sua parte e prova a farsi vedere in avanti.
Guerra in ombra, Anghelé ci prova
Deme 6: corre tanto, recupera, aiuta i compagni e nel secondo tempo sfiora il vantaggio ma il suo tiro viene murato da un difensore dell'Ascoli. Dal 92' Pugno s.v. crea un pericolo nel finale con un tiro deviato dalla difesa in angolo.
Guerra 5.5: prestazione sottotono la sua. Non riesce a farsi trovare dai compagni e nemmeno a concludere verso la porta avversaria. Dal 82' Cudrig s.v.
Anghelè 6.5: intraprendente e lottatore. Una buona partita per lui là davanti. Aiuta la squadra a salire proteggendo bene la sfera e sfiora il gol su punizione. Dal 82' Vacca s.v.
