La Juve Next Gen in cerca di continuità. I bianconeri di Massimo Brambilla , dopo la vittoria sul Livorno all'ultimo respiro con la rete di Anghelè , vanno alla ricerca del secondo successo consecutivo. Allo stadio Del Duca di fronte c'è l' Ascoli , che esattamente come l'U23 della Juve ha collezionato 4 punti nelle prime 2 giornate di campionato. Brambilla alla vigilia della sfida ha così presentato il match: "Troviamo una squadra forte che, assieme all’Arezzo, probabilmente si giocherà le prime posizioni. L’Ascoli ha giocatori importanti per la categoria, è una squadra che ambisce al salto in Serie B. Ci sarà un pubblico numeroso e un clima da partita importante: noi dobbiamo essere pronti a superare le difficoltà che inevitabilmente questa gara ci presenterà ".

18:35

Brambilla studia i cambi

A breve il secondo tempo ma per Brambilla è già tempo di effettuare qualche cambio. Pronto, infatti, Turco a bordocampo.

18:21

Finisce la prima frazione

45' - Termina il primo tempo. Poco da segnalare se non un paio di occasioni: due per l'Ascoli con il tiro di Guiebre e il palo di Curado. Una per la Juve Next Gen con Anghelé su punizione.

18:20

Risultati del Girone B ancora bloccati

Anche gli altri match di giornata del girone B sono tutti fermi sullo 0-0. La Torres è in dieci contro la Pianese, mentre Carpi-Campobasso è iniziata con mezz'ora di ritardo. Uno a uno il finale del derby tra Gubbio e Perugia giocato alle 15.

18:18

Palo per l'Ascoli

43' - Occasione Ascoli! Curado va a colpire di testa, Deme però devia sul palo e salva la Juve.

18:09

Buona prova di Perotti

35' - L'esterno della Juve si sta difendendo bene dagli attacchi di Guiebre. L'Ascoli gioca molto sul proprio lato sinistra, ma Perotti è bravo e attento a chiudere.

18:04

Non si accende la gara

30' - Siamo alla mezz'ora di gioco e la partita fatica ad accendersi. Qualche sporadica occasione da una parte e dell'altra. La conclusione più pericolosa è quella di Anghelé su punizione.

17:56

Pericoloso l'Ascoli

23' - Schema da calcio d'angolo per i padroni di casa: Damiani vede Guiebre che sfrutta il blocco di un compagni e va al tiro con il mancino. Conclusione strozzata che termina fuori.

17:52

La Juve sciupa una buona occasione

19' - Anghelé si guadagna un'altra buona punizione. Faticanti va sul secondo palo per la torre di Pedro Felipe, il brasiliano viene ostacolato e poi commette fallo.

17:48

Fatica la Next Gen

15' - Fatica la Next Gen a uscire dalla propria metà campo salvo qualche sporadica situazione di ripartenza. L'Ascoli pressa forte sui portatori di palla e non lascia tempi di gioco a Faticanti e Macca. La formazione di Brambilla prova ad appoggiarsi su Anghelé.

17:43

Ci prova l'Ascoli

10' - L'Ascoli prova a creare pericoli dalle corsie laterali con cross al centro interessanti: bravo e ben posizionato Scaglia che di testa libera l'area di rigore.

17:40

Prima occasione per la Juve Next Gen

7' - Ottima ripartenza della Juve Next Gen: Anghelé lavora un bel pallone al limite e subisco fallo. Lo stesso attaccante calcia con il destra ma il pallone termina fuori di poco.

17:36

Brivido per la Juve

3' - Mangiapoco troppo sicuro, stoppa la palla sul retropassaggio del compagno e la lascia a Chakir poi è bravo a buttarsi e a riprendersela. Ma ha corso un grosso rischio.

17:33

Iniziato il match

1' - Iniziato il match tra Ascoli e Juve Next Gen.

17:24

Ascoli - Next Gen: prevendita a gonfie vele e presentazione squadra di casa

"Del Duca" vestito a festa. Per la sfida contro la Juventus Next Gen c'è stata una bella risposta di pubblico. Sugli spalti saranno 10mila i tifosi ascolani (di cui 7.500 abbonati) che al termine della partita si recheranno tutti in piazza del Popolo salutare la squadra che sarà presentata insieme al settore giovanile, della nuova gestione Passeri.

17:11

Ascoli - Juventus Next Gen: i precedenti

Per Ascoli e Juventus quella di questa sera sarà una gara inedita, soprattutto a livello di Serie C. I marchigiani non hanno mai affrontato i bianconeri di Brambilla a livello di terza serie nazionale. Diversa invece la statistica riguardante le sfide tra l' Ascoli e la prima squadra: si contano infatti ben 30 incroci con la Juventus vittoriosa per ben 17 volte, mentre si registrano 9 pareggi e 4 vittorie ascolane. Nel gennaio 2006 la formazione allora guidata da Fabio Capello vinse al "Del Duca" con punteggio di 3-1. A segno una tripletta di Trezeguet e per i marchigiani arrivò la firma di Marco Ferrante.

17:00

Le scelte dell'Ascoli

Questi invece i calciatori che scenderanno in campo dal 1' tra le fila dell'Ascoli.

ASCOLI: Vitale, Nicoletti, Damiani, Chakir, Del Sole, Oviszach, D’Uffizi, Guiebre, Alagna, Curado, Corradini.

A disposizione: Barosi, Pagliai, Ndoj, Silipo, Corazza, Menna, Bando, Rizzo Pinna, Cozzoli, Palazzino, Rizzo, Gori, Milanese.

Allenatore: Tomei

16:46

Anghelè, occasione dall'inizio

Per il classe 2005 fino ad ora soltanto 26' in tre partite: in panchina nella sfida di Coppa Italia di Serie C contro il Novara, 1' nel debutto in campionato col Carpi e 25' nel match contro il Livorno in cui è risultato decisivo con un gol nelle battute finali del match. Una rete che deve avere evidentemente dato una grande iniezione di fiducia ad Anghelè, tanto da spingere Brambilla a schierarlo dall'inizio quest'oggi

16:32

Le scelte ufficiali di Brambilla

Questo l'11 con cui scendono in campo i bianconeri.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Pedro Felipe, Scaglia F., Turicchia; Perotti, Faticanti, Macca, Pagnucco; Deme, Guerra; Anghelè

A disposizione: Scaglia S., Fuscaldo, Ngana, Owusu, Amaradio, Savio, Brugarello, Vacca, Pugno, Crapisto, Van Aarle, Turco, Cudrig

Allenatore: Brambilla

16:28

Guerra veterano Next Gen

Terza stagione nella seconda squadra bianconera per Simone Guerra, che ha disputato 74 partite siglando 34 reti e fornendo 11 assist. Nelle prime due uscite ancora nessun gol per lui, che però è il recordman di gol nella storia dell'U23 juventina staccando di parecchio il secondo (Sekulov, fermo a 19)

16:16

Brambilla senza due giocatori

La Next Gen per la sfida contro l'Ascoli dovrà fare a meno di due calciatori importanti. Si tratta di Puczka e Okoro: entrambi, infatti, sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Puczka ha risposto alla convocazione dell'Austria U21, mentre Okoro a quella dell'Italia U20. Tutti e due saranno nuovamente a disposizione di Brambilla per il prossimo match, fissato alle 12.30 di domenica 14 settembre contro l'Arezzo

16:03

Deme, la scheggia che vuole stupire la Juve

"Deme lo scorso anno è arrivato a gennaio ed è stato penalizzato dagli infortuni, mentre questa estate è in condizione, è un ragazzo che lavora e ha voglia di emergere". Così si era espresso su di lui Brambilla dopo la sfida vinta contro il Livorno. Deme in questo avvio di stagione è sembrato un giocatore rinato, capace di fare la differenza. Da De Rossi alla Serie D, ora vuole stupire con la maglia bianconera (QUI LA SUA STORIA)

15:50

Chiellini e il progetto Next Gen

Claudio Chiellini, responsabile dell'area Next Gen, ha parlato con orgoglio degli sviluppi di un progetto nato 7 anni fa e che è stato lanciato per la prima volta in Italia proprio dalla Juve: "Un progetto che nasce da lontano che si è sviluppato ed è cambiato nel tempo. Nei primi due o tre anni l'obiettivo principale, oltre a far crescere i giovani, era anche quello di provare a salire di categoria. L'arrivo in prima squadra era in quel momento un'utopia, sia per la composizione della rosa, sia per gli obiettivi che aveva la Juventus nella stagione 2018/19, l’estate dell'arrivo di Ronaldo. Negli ultimi anni invece è cambiato: quello di far crescere internamente i giocatori e farli arrivare in prima squadra. Lo abbiamo fatto con tantissimi calciatori in questi anni e continueremo a farlo". E non sono mancate dichiarazioni sui grandissimi talenti venuti fuori dalla Next Gen, come ovviamente Yildiz (QUI LE DICHIARAZIONI)

15:40

Tomei e la sfida alla Juve

Il tecnico dell'Ascoli, alla vigilia del match, ha invitato la sua squadra a tenere alta la soglia dell'attenzione contro la Next Gen: "Stiamo bene, tutti i giocatori sono disponibili. Affronteremo una Juventus che ha già maturato esperienza in questa categoria, è ben organizzata, molto solida fisicamente e dotata di qualità importanti. La società sta lavorando con una visione a lungo termine e l’allenatore ha fatto diverse esperienze. Sarà una gara molto impegnativa, dovremo essere concentrati sia in fase difensiva che offensiva. Sono molto abili nel ripartire e guadagnare campo, quindi sarà fondamentale avere l’approccio giusto".

15:35

Le probabili scelte di Brambilla

Il tecnico bianconero dovrebbe schierare la sua squadra con un 3-4-2-1, dando nuovamente fiducia a Deme (il migliore nella sfida vinta col Livorno)

JUVE NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Pedro Felipe, Scaglia F., Turicchia; Perotti, Macca, Faticanti, Turco; Deme, Guerra; Vacca. All. Brambilla.

15:30

I convocati della Juve Next Gen

Sono 24 i calciatori a disposizione di mister Brambilla per la sfida con l'Ascoli: 1 Scaglia S., 4 Pedro Felipe, 5 Macca, 6 Ngana, 8 Owusu, 9 Deme, 10 Anghelé, 11 Amaradio, 15 Savio, 16 Faticanti, 17 Guerra, 18 Brugarello, 19 Vacca, 20 Pugno, 21 Crapisto, 22 Mangiapoco, 23 Scaglia F., 24 Van Aarle, 26 Pagnucco, 29 Fuscaldo, 32 Turicchia, 33 Perotti, 34 Turco, 41 Cudrig

Stadio Del Duca (Ascoli Piceno)