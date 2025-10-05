Amaradio svolta, Pugno fa male, Mangia(e para)poco: Juve Next Gen, le pagelle dopo il Ravenna

Domenica amara per la Juve Next Gen, che cade per 2-4 al Moccagatta contro il Ravenna. Secondo ko consecutivo (per di più con lo stesso risultato) per la squadra di Massimo Brambilla. Eppure i bianconeri, dopo l'iniziale svantaggio firmato Spini, erano riusciti a tornare in partita con il subentrante Amaradio. Gli ospiti ritornano avanti dopo 10' esatti con Luciani, e dopo altri 120" calano il tris con Motti. La Juve non demorde e segna nel finale con Pugno (primo gol tra i professionisti), in pieno recupero però il Ravenna chiude ogni discorso con il poker di Motti. La difesa resta uno dei maggiori problemi per i bianconeri: si tratta infatti della squadra che ha subito più gol nel girone B di Serie C (16 in appena 8 gare, media di 2 reti incassati a partita).
Juve Next Gen, le pagelle
MANGIAPOCO 5 - Se sul primo gol incassato è sfortunato, beffato dal tiro sporco di Spini, ha decisamente molte responsabilità sulla terza rete del Ravenna: il tiro di Motti è tutt'altro che irresistibile, ma il suo intervento è debole ed in ritardo, e la palla finisce in porta incanalando la partita verso la vittoria ospite
BRUGARELLO 5.5 - Partita incerta, non riesce a garantire la solidità necessaria. E lo zampino sul penalty che porta al quarto gol del Ravenna è suo: prestazione rivedibile
SCAGLIA F. 5.5 - Gara ostica con un giocatore come Luciani, abile nel gioco spalle alla porta, insidioso in area e bravo nel dialogare con i compagno. E Scaglia fa decisamente fatica a contenerlo
TURICCHIA 6 - In difesa, come un po' tutto il reparto, non riesce a dare la solidità necessaria. In proposizione invece è decisamente più incisivo: il collegamento con Puczka sul suo lato, in fase di possesso, funziona bene
Puczka velenoso, Amaradio il migliore
TURCO 5.5 - Non è sicuramente la sua giornata. Viene completamente imbrigliato dalla morsa avversaria, che non gli lascia mai possibilità di incidere sulla sua fascia destra. Non riesce praticamente mai ad essere incisivo
ANGHELE' (dal 1' st) 5.5 - Brambilla lo butta nella mischia ad inizio ripresa per avere più qualità nella trequarti avversaria e provare ad incidere di più in zona gol. Ma del suo ingresso ci si ricorda raramente: non entra mai veramente in partita, grande difficoltà in quello che di solito gli riesce bene, ovvero il collegamento tra i reparti
OWUSU 6 - Quando si tratta di offendere è praticamente imprendibile: in progressione abbina forza fisica e velocità, con gli avversari che spesso sono costretti a ricorrere al fallo per fermarlo. Può migliorare nella fase più avanzata del campo
MAKIOBO (dal 41' st) N.G.
FATICANTI 6 - Gara non semplice la sua: il Ravenna imbriglia bene la Juve, e così il 2004 ha parecchia difficoltà nel dettare i tempi di gioco alla sua squadra. Preciso ma meno incisivo del solito
PUCZKA 6.5 - In copertura rivedibile, ma in attacco è costantemente uno dei più insidiosi tra i bianconeri: dai suoi piedi nasce sempre qualcosa, come il meraviglioso cross per il gol di testa siglato da Pugno
CUDRIG 6 - Partita sufficiente per lui, che però ha poco tempo per mettersi in luce: la gara si infiamma proprio dopo la sua sostituzione forzata. Nei minuti in cui rimane in campo è diligente e fa il suo, mettendo tanta corsa a disposizione della squadra
AMARADIO (dal 38' pt) 7 - Entra e cambia letteralmente la partita. Non solo per il gol che dà speranza ai suoi, ma è tutta la manovra offensiva a trovare giovamento dal suo ingresso in campo. Le più grandi occasioni arrivano grazie a lui, che prova sempre ad insidiare il Ravenna anche con tiri da fuori
Pugno colpisce, Vacca e Deme rimandati
DEME 5 - L'avvio sembra promettente, ma rimane un'illusione: la difesa del Ravenna lo imbriglia per bene, facendolo praticamente scomparire dalla partita
VACCA 6 (dal 31' st) 6 - Entra in campo con grande voglia di mettersi in luce, ma la fase confusa della partita e le poche palle a disposizione non gli consentono di brillare. Ma l'energia non manca
GUERRA 5.5 - Impalpabile, ma la colpa non è soltanto sua. La sfida si fa subito molto fisica, con tanti contrasti e interventi fallosi. Il gioco è spezzettato e questo non aiuta i bianconeri nella manovra, e dunque i palloni giocabili per l'attaccante Juve sono veramente pochissimi
PUGNO (dal 31' st) 7 - Una bellissima girata di testa a sugellare il suo primo gol tra i professionisti. Dal punto di vista personale una giornata e una prestazione da ricordare, in attesa della prossima rete che possa portare in dote, chissà, punti a casa
BRAMBILLA 5.5 - La difesa resta un tasto dolentissimo. Se è vero che oggi mancava Pedro Felipe (convocato da Tudor per Juve-Milan), è anche vero che i gol incassati sono un problema da inizio stagione. Solo un clean sheet, alla terza giornata nello 0-0 con l'Ascoli, poi sempre partite con reti subite. Poca fluidità di manovra e poca resistenza dietro: le assenze un'attenuante parziale, ma si può fare di più
