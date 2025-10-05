Amaradio svolta, Pugno fa male, Mangia(e para)poco: Juve Next Gen, le pagelle dopo il Ravenna

VACCA 6 (dal 31' st) 6 - Entra in campo con grande voglia di mettersi in luce, ma la fase confusa della partita e le poche palle a disposizione non gli consentono di brillare. Ma l'energia non manca

GUERRA 5.5 - Impalpabile, ma la colpa non è soltanto sua. La sfida si fa subito molto fisica, con tanti contrasti e interventi fallosi. Il gioco è spezzettato e questo non aiuta i bianconeri nella manovra, e dunque i palloni giocabili per l'attaccante Juve sono veramente pochissimi

PUGNO (dal 31' st) 7 - Una bellissima girata di testa a sugellare il suo primo gol tra i professionisti. Dal punto di vista personale una giornata e una prestazione da ricordare, in attesa della prossima rete che possa portare in dote, chissà, punti a casa

BRAMBILLA 5.5 - La difesa resta un tasto dolentissimo. Se è vero che oggi mancava Pedro Felipe (convocato da Tudor per Juve-Milan), è anche vero che i gol incassati sono un problema da inizio stagione. Solo un clean sheet, alla terza giornata nello 0-0 con l'Ascoli, poi sempre partite con reti subite. Poca fluidità di manovra e poca resistenza dietro: le assenze un'attenuante parziale, ma si può fare di più