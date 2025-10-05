Juventus Next Gen-Ravenna e Juve Primavera-Lecce, diretta: formazioni e risultato in tempo reale

Non solo Juventus-Milan. Oggi, in campo, scendono anche la Juventus Next Gen e la Primavera . La formazione di Brambilla ospiterà alle 12.30 al Moccagatta il Ravenna , formazione neopromossa dalla D che è partita molto forte in campionato e deve rispondere all'Arezzo, che ieri ha vinto contro il Rimini e non vuole perdere terreno con la vetta. Discorso simile anche per Vacca e compagni , che devono trovare un successo per continuare a restare in zona playoff. Allo Juventus Training Center, invece, la squadra allenata da Padoin affronta il Lecce alle 11.00 , con l'obiettivo di rialzarsi subito dopo la sconfitta in Youth League con il Villarreal.

11:00

1' Fischio d'inizio

Inizia la gara tra Juventus e Lecce Primavaera allo Juventus Training Center di Vinovo

10:41

Le formazioni ufficiali di Juventus-Lecce Primavera

Juventus (3-5-2): Nava; Bassino, Bamballi, Rizzo; Grelaud, Boufandar, Merola, Mazur, Djahl; Elimoghale, Lopez. A disposizione: Huli, Milia, Biggi, Keutgen, Finocchiaro, Leone, Durmisi, Contarini, Tiozzo, Borasio, De Brul. Allenatore: Padoin.

Lecce: Penev; Dalla Costa, Pehlivanov, Pacia, Laerke, Milojevic, Onyemachi, Di Pasquale, Esteban, Gorter, Kozarac. A disposizione: Lupo, Rashidi, Vescan-Kodor, Spinelli, Perrone, Calame, Persano, Marrocco, Margheriti, Longo, Palmieri. Allenatore: Schipa.

10:28

Dove vedere la Juventus Next Gen

La partita della Juventus Next Gen sarà trasmessa su Sky Sport. In streaming sarà possibile seguire il match su NOW e su Sky Go. Su Tuttusport, invece, ci sarà il Liveblog della gara con aggiornamenti in tempo reale.

10:10

Pedro Felipe in orbita prima squadra?

Quasi certamente, Igor Tudor non potrà contare stasera sulla presenza, forse nemmeno in panchina, di Gleison Bremer. Per questo motivo l'allenatore croato pensa alla convocazione del difensore brasiliano classe 2004 per questa sera, viste anche le brillanti prestazioni in Serie C in questo avvio di campionato.

9:56

La probabile formazione della Juventus Next Gen

Con Pedro Felipe in orbita prima squadra, dal 1' potrebbe scendere Brugarello contro il Ravenna. Le possibili scelte di Brambilla

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-3): Mangiapoco, Brugarello, Scaglia, Turicchia, Perotti, Deme, Faticanti, Macca, Pagnucco, Guerra, Anghelè. All. Brambilla.

9:38

Dove vedere la Juventus Primavera

La sfida tra Juventus Under 20 e Lecce, valida per la 7ª giornata del Primavera 1, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente. Su Tuttosport sarà possibile seguire il liveblog della partita.

9:22

La probabile formazione della Juventus Primavera

Alle ore 11.00 scende in campo la Primavera allo Juventus Training Center contro il Lecce. Ecco le possibili scelte di Simone Padoin per la partita:

JUVENTUS (3-5-2): Huli; Bassino, Rizzo, Bambali; Contarini, Milia, Boufandar, Merola, Leone; Finocchiaro, Ivan Lopez. All. Simone Padoin

Stadio Giuseppe Moccagatta - Alessandria