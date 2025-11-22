Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juventus Next Gen contro la Ternana: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

I bianconeri di Brambilla alla ricerca del secondo successo di fila dopo la vittoria contro il Forlì
3 min
juveNext GenTernana
Juventus Next Gen contro la Ternana: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C© Juventus FC via Getty Images

La Juve Next Gen torna in campo dopo due settimane: di fronte la Ternana. L'ultima sfida giocata dai bianconeri risale al 9 novembre, il successo di misura sul Forlì. Poi il rinvio della gara con il Gubbio, che verrà recuperata la prossima settimana. Intanto la squadra di Massimo Brambilla (che ritrova i nazionali Faticanti, Puczka, Deme e Pagnucco) scenderà in campo al Liberati contro i rossoverdi nel tentativo, per la seconda volta in questa stagione, di riuscire a vincere due match consecutivi. 

Ternana-Juve Next Gen, dove vedere la sfida

Il match tra Ternana e Juve Next Gen, valevole per la 15esima giornata del girone B di Serie C, è in programma domenica 23 novembre allo stadio Liberati di Terni con start alle 14.30. La sfida sarà visibile in diretta tv su SkySport e in streaming su SkyGo e NowTv. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

TERNANA (3-5-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Romeo, Vallocchia, Proietti, Garetto, Ndrecka; Dubickas, Ferrante.
Allenatore: Liverani

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Gil, Pedro Felipe; Savio, Faticanti, Owusu, Rouhi; Deme, Anghelè; Okoro.
Allenatore: Brambilla

ARBITRO: Migliorini di Verona

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Next Gen

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS