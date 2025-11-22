Juventus Next Gen contro la Ternana: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

Ternana-Juve Next Gen, dove vedere la sfida

Il match tra Ternana e Juve Next Gen, valevole per la 15esima giornata del girone B di Serie C, è in programma domenica 23 novembre allo stadio Liberati di Terni con start alle 14.30. La sfida sarà visibile in diretta tv su SkySport e in streaming su SkyGo e NowTv. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

TERNANA (3-5-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Romeo, Vallocchia, Proietti, Garetto, Ndrecka; Dubickas, Ferrante.

Allenatore: Liverani

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Gil, Pedro Felipe; Savio, Faticanti, Owusu, Rouhi; Deme, Anghelè; Okoro.

Allenatore: Brambilla

ARBITRO: Migliorini di Verona

