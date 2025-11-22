Juventus Next Gen contro la Ternana: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

La Juve Next Gen torna in campo dopo due settimane: di fronte la Ternana. L'ultima sfida giocata dai bianconeri risale al 9 novembre, il successo di misura sul Forlì. Poi il rinvio della gara con il Gubbio, che verrà recuperata la prossima settimana. Intanto la squadra di Massimo Brambilla (che ritrova i nazionali Faticanti, Puczka, Deme e Pagnucco) scenderà in campo al Liberati contro i rossoverdi nel tentativo, per la seconda volta in questa stagione, di riuscire a vincere due match consecutivi.
Ternana-Juve Next Gen, dove vedere la sfida
Il match tra Ternana e Juve Next Gen, valevole per la 15esima giornata del girone B di Serie C, è in programma domenica 23 novembre allo stadio Liberati di Terni con start alle 14.30. La sfida sarà visibile in diretta tv su SkySport e in streaming su SkyGo e NowTv. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.
Le probabili formazioni
TERNANA (3-5-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Romeo, Vallocchia, Proietti, Garetto, Ndrecka; Dubickas, Ferrante.
Allenatore: Liverani
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Gil, Pedro Felipe; Savio, Faticanti, Owusu, Rouhi; Deme, Anghelè; Okoro.
Allenatore: Brambilla
ARBITRO: Migliorini di Verona
