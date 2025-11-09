Torna alla vittoria la Juve Next Gen e lo fa al Moccagatta contro il Forlì . Un successo che mancava dal 19 ottobre per i bianconeri e arrivato dopo una prova solida e cinica da parte dei ragazzi di Brambilla . Un primo tempo complicato con tanta difficoltà nel far girare la palla e a creare pericoli. Il Forlì va in vantaggio con l'ex Petrelli ma tutto viene fermato per una posizione di fuorigioco a inizio azione. Nella ripresa la Next Gen entra con un altro piglio: sfiora la rete con Anghelé , alza i ritmi e poi trova l'1-0 con Pedro Felipe , bravo a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. Poi l'arbitro assegna un rigore agli ospiti, revocato con la chiamata di Brambilla al FVS. Mangiapoco vola su Menarini, nel finale i bianconeri resistono all'assedio biancorosso e tornano al successo dopo tre ko consecutivi in campionato .

14:24

FISCHIO FINALE: VITTORIA IMPORTANTE DELLA JUVE

95' - La Juve resiste bene all'assalto finale del Forlì e trova una vittoria importante per il morale e la classifica. Pedro Felipe decide la sfida contro i biancorossi.

14:21

ESPULSO MANETTI

93' - Forlì in dieci: l'esterno entra in ritardo su Guerra e si prende il secondo giallo.

14:18

Finale da vivere al Moccagatta

90' - La Juve prova a creare pericoli in ripartenza, ma non riesce ad arrivare alla conclusione. Decretati cinque minuti di recupero.

14:14

Cambia anche Brambilla

87' - Fuori Okoro e Deme, dentro Pagnucco e Guerra.

14:13

Ultimo cambio per il Forlì

86' - Dentro Manuzzi per Cavallini: ora il Forlì è tutto a trazione anteriore.

14:09

Altri due cambi per gli ospiti

81' - Dentro Giovannini e Coveri, per Farinelli e Franzolini.

14:05

Doppio cambio per il Forlì

76' - Dentro Ripani e Saporetti Simone, fuori Macrì e De Risio.

14:00

Confermata la rete della Next Gen

71' - L'arbitro ricontrolla l'azione al monitor e conferma il gol di Pedro Felipe: quindi Juve avanti 1-0.

13:58

GOL DELLA JUVENTUS

69' - Faticanti trova Mazur, il centrocampista calcia e trova sulla traettoria Pedro Felipe che stoppa si gira e supera Martelli. Il Forlì si gioca l'FVS, dunque check in corso.

13:56

OCCASIONE PER AMARADIO

68' - Rouhi pesca il compagno al limite, Amaradio sterza e poi viene chiuso da Menarini sull più bello. Calcio d'angolo per i bianconeri.

13:52

Doppio cambio per la Juve

65' - Mazur entra al posto di Owusu, poi Amaradio rileva Anghelé.

13:50

RIGORE TOLTO DOPO LA REVISIONE

63' - L'arbitro controlla l'azione al monitor e dopo averlo rivisto un paio di volte decide di revocare il calcio di rigore al Forlì.

13:49

RIGORE FORLI': BRAMBILLA ANCORA CON L'FVS

61' - Gil Puche entra su Petrelli in area di rigore, l'arbitro è vicino e fischia il penalty per il Forlì. Brambilla si gioca ancora l'FVS. Check in corso.

13:45

MANGIAPOCO VOLA E SALVA LA NEXT GEN

57' - Menarini va al tiro dal limite: tiro potente e su cui Mangiapoco si supera deviando la sfera con un ottimo intervento.

13:40

Pericolosa ancora la Juve

52' - Momento positivo dei bianconeri: stavolta è Turicchia a farsi vedere in avanti, il suo destro è parato in due tempi da Martelli.

13:38

OCCASIONE PER ANGHELÈ

50' - Savio tocca per Anghelé che, con il destro, di prima intenzione sfiora l'angolino dalla parte opposta. Pallone fuori di pochissimo.

13:36

Niente rigore per la Juve Next Gen

47' - Dopo aver riguardato l'episodio al monitor, Cerea conferma la decisione del campo e non assegna il penalty alla Juve Next Gen. È Deme ad allargare la gamba e a cercare il contatto con il difensore.

13:33

Al via la ripresa. Deme giù in area, Brambilla chiama l'FVS

46' - Iniziato il secondo tempo. Nessun cambio per le due formazioni. Subito Deme finisce giù in area e si lamenta con l'arbitro per il tocco subito da Saporetti. Brambilla si gioca l'FVS e il direttore di gara va al monitor.

13:30

Serve una reazione per la Juve

La Next Gen non riesce a incidere nel primo tempo, un paio di incurisioni di Okoro e Owusu. Troppo sporadiche però le azioni pericolose e anche la difficoltà nel far girare la palla non consente alla squadra di proporsi in avanti. Serve sicuramente una reazione nella ripresa, seppur il risultato sia ancora in equilibrio.

13:17

Termina il primo tempo

45+1' - Al Moccagatta il risultato della prima frazione dice 0-0: meglio il Forlì con diverse occasioni pericolose, la Juve Next Gen fatica a livello di qualità.

13:16

Si entra nel recupero

45' - Un minuto di recupero.

13:13

Ammonito Manetti

42' - Il giocatore del Forlì trattiene Rouhi e per l'arbitro non ci sono dubbi: fallo e giallo per l'esterno, secondo ammonito della gara.

13:09

Cambio nella Juve: infortunio per Turco

37' - Non ce la fa Turco, l'esterno esce dal campo zoppicando e visibilmente dolorante. Al suo posto dentro Savio.

13:08

Ammonito Cavallini, Turco resta a terra

36' - Turco si allunga il pallone e salta l'uomo sull'out destro, poi arriva l'intervento in ritardo di Cavallini che viene ammonito. L'esterno bianconero si tocca il flessore sinistro ed è costretto a uscire.

13:03

Coast to coast di Pedro Felipe

31' - Azione in solitaria del difensore brasiliano che parte dalla difesa e si invola verso l'area avversari poi però sbaglia l'ultimo tocco per Deme.

13:00

La Juve fatica

28' - Fatica la Juve Next Gen a uscire dalla propria metà campo. Tanti errori in fase d'impostazione e poca cattiveria nel voler recuperare la palla.

12:53

PETRELLI SFIORA L'EUROGOL

21' - L'attaccante del Forlì mette i brividi alla Juve: il suo tiro a giro col destro termina fuori di pochissimo.

12:50

Owusu ci prova da fuori

19' - Ancora il centrocampista, tra i più positivi di questo avvio di gara: il suo tiro dalla distanza è centrale e Martelli blocca.

12:48

Si fa vedere la Juve Next Gen

16' - Owusu gioca con personalità, si butta dentro e prova a saltare anche l'uomo. Manca la precisione nei cross, troppo lunghi per i compagni e le azioni si spengono con la ripartenza del Forlì.

12:45

Pericoloso ancora il Forlì

13' - Ancora dalla destra gli ospiti provano a far male con cross pericolosi in mezzo all'area, ottimo l'inserimento di Franzolini che di tacco non trova la porta. Pallone alto sopra la traversa.

12:41

GOL ANNULLATO AL FORLI'

9' - Azione dei biancorossi sulla destra, Macrì riceve e poi appoggia per Petrelli che col destro calcia il pallone all'incrocio. L'arbitro però ferma tutto e fischia l'offside.

12:39

Occasione per Okoro

7' - L'attaccante della Juve si libera bene e poi in progressione vola verso la porta, il suo destro è centrale.

12:30

Fischio d'inizio

1' - Iniziata la sfida al Moccagatta. Primo possesso per la Juve.

12:15

Momento difficile per la Next Gen

Non si può dire sia un momento semplice per la Juve Next Gen: sei sconfitte nelle ultime sette giornata, ultima vittoria quella contro il Rimini il 19 ottobre. In casa c'è la possibilità di invertire il trend anche se i bianconeri arrivano da tre ko interni consecutivi (Ravenna, Campobasso, Pontedera). I biancorossi sono in piena corsa e in zona playoff, dunque per Brambilla e i suoi ragazzi una gara difficile per tanti motivi.

12:00

Brambilla, due aiuti per risalire la classifica

L'allenatore della Next Gen ha lanciato dal primo minuto anche Pedro Felipe e Rouhi, non utilizzati da Spalletti nel derby della Mole contro il Torino. Due innesti importanti per dare maggiore esperienza a un gruppo giovanissimo. Ma un rientro importante è sicuramente anche quello di Guerra, che anche partendo dalla panchina può dare il suo contributo

11:48

Forlì, la formazione ufficiale

Questi gli undici titolari scelti da Miramari:

Forlì: Martelli; Menarini, Saporetti, Franzolini, Petrelli, Macrì, Farinelli, De Risio, Cavallini, Elia, Manetti. A disposizione: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Ripani, Manuzzi, Spinelli, Valentini, Giovannini, Scorza, Graziani, Coveri, Pellizzari, Saporetti. Allenatore: Miramari.

11:43

La formazione ufficiale della Juve

Questi gli undici titolari scelti da Brambilla:

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Pedro Felipe, Gil Puche; Turco, Faticanti, Owusu, Rouhi; Deme, Anghelè; Okoro. A disposizione: Bruno, Fuscaldo, Ngana, Amaradio, Savio, Guerra, Brugarello, Pugno, Crapisto, Van Aarle, Pagnucco, Mazur, Martinez Crous, Perotti. Allenatore: Brambilla.

11:38

Next Gen, assenze e recuperi

Sul fronte delle assenze, la Juventus Next Gen deve ancora fare i conti con una lunga lista di indisponibili: restano infatti fuori Macca, Makiobo, Cudrig e Scaglia. A questi si aggiunge anche Puczka, costretto a fermarsi per un turno di squalifica inflitto dal giudice sportivo. Qualche buona notizia, però, arriva dal reparto offensivo: rientra finalmente Guerra, che ha smaltito l’infortunio e torna a disposizione di Brambilla. In più, il tecnico potrà contare su due rinforzi di qualità provenienti direttamente dalla prima squadra: Pedro Felipe e Rouhi. I due giovani difensori, aggregati ieri al gruppo guidato da Luciano Spalletti per la sfida contro il Torino, tornano ora in Next Gen per mettere minuti nelle gambe e portare esperienza preziosa alla formazione bianconera.

11:30

Miramari verso Juve Next Gen-Forlì

“Mi aspetto una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre" - ha spiegato l'allenatore del Forlì in conferenza stampa. Poi ha aggiunto: “Sono reduci da un periodo negativo e, proprio come il Livorno, faranno di tutto per conquistare i tre punti. Non serve spiegare cos’è la Juventus Next Gen: il loro progetto mira a formare i campioni del futuro. È una squadra giovane, ed è normale incappare in qualche incidente di percorso"

11:22

Brambilla tranquillizza la Juve

L'allenatore ha spiegato così il momento no della Next Gen ai canali ufficiali del club: "Sicuramente abbiamo sofferto un po' questi impegni ravvicinati, perché giocando ogni tre giorni si perde un po' di lucidità. Poi, il fatto di non portare a casa il risultato ha iniciso inevitabilmente sul morale del gruppo. Noi, però, dobbiamo essere sempre lucidi nel guardare soprattutto le prestazioni, prima del risultato, e anche queste prestazioni mi fanno stare tranquillo".

11.15

Juve Next Gen-Forlì: info e probabili formazioni

La Juve Next Gen sfida il Forlì allo Stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria, match in programma domenica 9 novembre alle 12:30. La partita, valida per la tredicesima giornata del Girone B di Serie C, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Now e Sky Go. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI.

Stadio Giuseppe Moccagatta - Alessandria