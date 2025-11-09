Pagelle Juve: Di Gregorio da gatto, Vlahovic in affanno, spirito Zhegrova

All. Spalletti 5.5

La sensazione è che la Juve non sarebbe riuscita a segnare in questa partita nemmeno se l’arbitro avesse fischiato la fine a tarda notte: è un aspetto sul quale è necessario lavorare. Non tanto sui singoli, quanto sulla velocità del pallone e sulla qualità dell’ultima giocata: se nelle prime due uscite con l’ex ct azzurro in panchina si era vista una Juve più verticale, nel derby c’è stato un passo indietro e si è tornati a un giropalla sterile e orizzontale. L’aspetto positivo, se proprio si vuole guardare il bicchiere mezzo pieno, è aver tenuto la porta inviolata, ma è proprio una magra consolazione rispetto alla mole di lavoro che attende l’allenatore di Certaldo in questa sosta.