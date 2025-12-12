Diretta Juve Next Gen-Pianese: risultato in tempo reale e formazioni. Birindelli sfida il suo passato

19:34

Le pagelle di Guidonia-Juve

Nell'ultima giornata di Serie C la Juve Next Gen ha pareggiato 1-1 contro il Guidonia. In gol Tessiore per la squadra di casa e Amaradio per i bianconerI. Ecco le pagelle della partita

19:20

Juve Next Gen, i convocati per la Pianese

In vista della partita la Juve ha comunicato i convocati scelti da Brambilla: Scaglia, Gil Puche, Pedro Felipe, Ngana, Puczka, Owusu, Deme, Anghelè, Amaradio, Savio, Faticanti, Guerra, Brugarello, Vacca, Crapisto, Mangiapoco, Pagnucco, Mazur, Martinez Crous, Turicchia, Perotti, Rouhi, Cudrig, Nava, Okoro

19:09

L'arbitro di Juve NG-Pianese

In vista della partita l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per il match. A dirigere la partita sarà Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido, con Leonardo Mallimaci e Andrea Galluzzo come suoi assistenti. Il quarto ufficiale sarà Davide Gandino mentre al FVS ci sarà Gheorghe Mitilelu.

18:56

Pianese, Birindelli: "Momento positivo. Allenare la Juve Next Gen? Non mi precludo nulla"

"Stiamo vivendo sicuramente un momento positivo - ha detto l'ex bianconero e ora allenatore della Pianese Alessandro Birindelli -, soprattutto stiamo andando oltre le aspettative. Ma sappiamo anche questo: che bisogna battere il ferro fino a quando è caldo. La nostra necessità è fare punti per la salvezza. Allenare la Juve Next Gen? Io non mi precludo nulla, ma qui a Piancastagnaio, nella provincia di Siena, ho trovato un progetto, un direttore di livello. Ecco, che sia Juventus o Piancastagnaio mi cambia davvero poco: guardo dove c’è qualcosa da costruire o da rincorrere, un obiettivo da raggiungere. Nella mia esperienza da tecnico, in fondo, cerco questo"

18:43

Le prossime partite dei bianconeri

Questa sera i bianconeri affronteranno la Pianese, ma la stagione è ancora lunga. Il 21 dicembre la Juventus affronterà infatti il Bra e poi il 2026 inizierà con le sfide contro Carpi, Livorno, Ascoli e Arezzo.

Bra-Juve NG

Juve NG-Carpi

Livorno-Juve NG

Juve NG-Ascoli

Arezzo-Juve NG

18:32

Il momento di forma della Pianese

Se i bianconeri stanno vivendo un buon momento, la Pianese sta facendo ancora meglio. La squadra di Birindelli nelle ultime cinque ha vinto 3 volte, con 1 pareggio e 1 sconfitta a completare il quadro. Non a caso la Pianese è a quota 21 punti dopo 16 giornate, 2 in più della squadra di Brambilla.

18:19

Il momento di forma della Juve

La Juventus Next Gen è reduce da un buon momento di forma. I bianconeri, infatti, non perdono dallo scorso 23 novembre e hanno collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e soltanto 1 sconfitta nelle ultime cinque partite giocate in Serie C.

18:07

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La sfida tra Juve Next Gen e Pianese, in programma al Moccagatta venerdì 11 dicembre a partire dalle 20:30, sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

17:56

Juve Next Gen, le probabili scelte di Brambilla

Manco più di due ore al fischio d'inizio della sfida al Moccagatta. Brambilla vuole dare continuità agli ultimi risultati e potrebbe anche confermare la squadra scesa in campo a Guidonia. Solo un paio di dubbi: Amaradio, entrato bene nell'ultima con il gol del pari nel finale, e Okoro, attaccante fisicamente importante che può dare una soluzione diversa in fase offensiva.

Probabile formazione

Juventus Next Gen: Mangiapoco; Turicchia, Gil, Brugarello; Savio, Mazur, Faticanti, Puczka; Deme, Anghelè; Guerra. All. Brambilla

17:42

Ternana penalizzata di cinque punti in classifica

La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha inflitto alla Ternana una penalizzazione di cinque punti da applicare nell’attuale stagione sportiva. Il provvedimento arriva dopo il deferimento del 7 ottobre scorso, legato a presunte irregolarità amministrative segnalate dalla Co.Vi.So.C. Contestualmente, è stata disposta un’inibizione di quattro mesi per Stefano D’Alessandro, che all’epoca dei fatti ricopriva il ruolo di amministratore unico del club rossoverde. La penalizzazione fa scivolare la Ternana dal settimo al decimo posto del girone B di Serie C, ora ferma a 19 punti. Una modifica di classifica che interessa Juve Next Gen e Pianese: gli umbri agganciano i bianconeri della Next Gen, mentre i toscani, saliti a quota 21, li superano.

17:30

Gil Puche: "Vogliamo dare continuità agli ultimi risultati"

Gil Puche è stato intervistato ai canali ufficiali del club: "Questa stagione è iniziata diversamente per me perché non sono mai stato infortunato così a lungo, quindi è stata anche un'esperienza nuova. Adesso sto bene, sto riprendendo la condizione migliore. Ora abbiamo una sfida importante perché vogliamo proseguire questa striscia di risultati utili. Prima delle ultime tre partite arrivavamo da un periodo difficile, poi siamo riusciti a fare punti e questo, oltre che in classifica, ci ha aiutato anche ad acquisire fiducia e consapevolezza nelle nostre capacità e nel nostro percorso di crescita". E sul suo 2025: "È stato un anno con alti e bassi. Sicuramente il momento più difficile è coinciso con l’infortunio, perché è un periodo un po' lungo da gestire dal punto di vista emotivo. Però posso dire che comunque è stato un bell’anno: sento di aver giocato bene e ora faccio parte della Next Gen, dove sto bene e ho trovato continuità. Ho avuto anche esperienze in Prima Squadra: è stato bello stare con giocatori così forti e poter imparare da tutti. Il 2026? Non penso troppo al futuro, voglio finire bene quest’anno e l’anno prossimo vincere partite e arrivare più in alto possibile in classifica".

Stadio Moccagatta (Alessandria)