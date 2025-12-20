Juventus Next Gen contro il Bra: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

Juve Next Gen in cerca di vittoria contro il Bra. I bianconeri sono reduci da due pareggi consecutivi: prima quello per 1-1 col Guidonia, poi quello a reti bianche col Pianese dell'ex Birindelli. La squadra di Massimo Brambilla dunque scende in campo con l'obiettivo di ritrovare il successo, con 3 punti che la proietterebbero di nuovo nella parte sinistra della classifica e in piena zona playoff. Il Bra di contro è quartultimo a 14 punti, a solo 4 lunghezze dall'ultimo posto match. Il match, valido per la 19esima giornata del girone B di Serie C, si gioca allo stadio "Giuseppe Sivori" di Sestri Levante.
Bra-Juve Next Gen, dove vedere la partita
La sfida tra Bra e Juve Next Gen, in programma domenica 21 dicembre a partire dalle ore 12.30, sarà visibile su SkySport e in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.
Le probabili formazioni
BRA (3-5-2): Renzetti; De Santis, Cannistrà, Sganzerla; Lia, Lionetti, Maressa, Campedelli, Morleo; Baldini, Sinani
Allenatore: Fabio Nisticò
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Pedro Felipe, Gil Puche; Savio, Mazur, Faticanti, Rouhi; Anghelè, Deme; Guerra
Allenatore: Massimo Brambilla
ARBITRO: Michele Pasculli di Como
