Juve Primavera, Daffara fuori in barella: le condizioni

La Juventus di Montero è uscita sconfitta contro la Fiorentina di Aquilani . Un brutto ko interno arrivato anche con un risultato pesante (finita 1-5) , ma a destare preoccupazione, oltre alla prestazione, c'è stata anche l'uscita in barella del portiere Daffara . Il classe 2004 ha dovuto lasciare il campo in barella e visibilmente in lacrime dopo lo scontro con Toci.

Juve Primavera, la paura e poi le rassicurazioni di Daffara

Minuto 52 tra Juventus e Fiorentina Primavera, la squadra viola segna il gol del momentaneo 1-3, ma a destare preoccupazioni è il portiere Daffara dei bianconeri. In occasione del tocco di Toci verso il compagno, l'attaccante viola ha accidentalmente colpito al ginocchio l'estremo difensore. Attimi di paura, il pianto e l'uscita in barella del classe 2004 sostituito poi da Vinarcik.

Paura poi subito rientrata visto che il ragazzo ha postato una storia con la didascalia: "Nulla di grave. Grazie a tutti". Un messaggio per far capire le sue condizioni a chi si era premurato di chiedergli come stesse dopo il colpo subito. Sospiro di sollievo dunque per la Juve, una nota positiva nella brutta sconfitta interna contro la Fiorentina.