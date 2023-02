Juventus Primavera, Montero: "Dobbiamo puntare allo Scudetto! Ecco cosa serve"

La Juventus Primavera batte 3-0 l' Empoli e vola al secondo posto in classifica. Un po' di sofferenza nella fase iniziale, poi dominio in lungo e in largo: gara controllata e chiusa con tutti e 3 i gol nella prima frazione di gioco. Una vittoria importante per il morale e la graduatore: dunque al triplice fischio non può che sorridere il tecnico bianconero Paolo Montero .

L'analisi di Montero

Queste le dichiarazioni del tecnico juventino al termine della sfida: "Oggi volevamo vedere una partita matura e lo è stata. I ragazzi l'hanno gestita bene e hanno interpretato bene i momenti. Quando c'era da tenere il pallone l'abbiamo fatto e quando c'era da attaccare abbiamo attaccato, devo dire bravi ai ragazzi. Questa è anche la quarta partita di fila che non prendiamo gol, penso che stiamo difendendo meglio soprattutto quando siamo costretti ad abbassarci. La partita con il Genk? Per me dopo quella gara ribellione perché in quella partita avremmo meritato di vincere e anche con un risultato largo, poi è successo quello che è successo e siamo andati fuori ai rigori e i ragazzi si sono resi conto che la realtà è che ci rimane il campionato e vogliamo lottare per il titolo. Dobbiamo farlo, perché la squadra c'è e la qualità c'è. Il primo obiettivo era passare la fase di Champions League, non ci siamo riusciti, ora dobbiamo puntare al titolo. In cosa possiamo crescere? Serve più equilibrio, anche se essere altalenanti fa parte dell'età. Noi lavoriamo per i ragazzi per farli arrivare in Next Gen e Prima Squadra".