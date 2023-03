Juve Primavera e fase finale con l'Italia: il sogno Europeo di quattro bianconeri

Sarà un mese di marzo importante per la Juventus Primavera e anche la Nazionale dell'Italia U19 . I bianconeri di Montero si giocano una fetta di campionato per provare ad agganciare la fase finale di giugno, quella di Bollini sarà impegnato a fine mese per la fase Elité delle qualificazioni all'Europeo di categoria di luglio. Obiettivi importanti e condivisi da quattro giovani della Juve: Dellavalle, Hasa, Nicolò Turco e Mancini , tutti tra i pre-convocati in azzurro per il mini raduno di questi giorni.

Dalla Juve all'Italia, il sogno fase finale per 4 bianconeri

La Juventus Primavera ha ripreso a correre dopo l'uscita dalla Youth League contro il Genk. In campionato sono arrivati dieci punti in appena quattro partite e ora la squadra è tornata lì al secondo posto dietro al Lecce capolista. L'obiettivo è far crescere i giovani e sotto questo punto di vista il lavoro di Montero è importante, ma il sogno si chiama anche fase finale. Una fase finale che vuole raggiungere anche l'Italia U19. Dal 5 all'8 marzo, Bollini valuterà i pre-convocati in un mini ritiro volto alla preparazione delle sfide che vedranno impegnati gli azzurri dal 22 al 28 dello stesso mese.

Germania, Slovenia e Belgio sono le tre vette da scalare per gli azzurri per approdare alla rassegna continentale di categoria. Per farlo l'Italia deve gioco forza arrivare al primo posto del gironcino. Si giocherà a Brema in Germania dove vi sarà l'esordio proprio contro i padroni di casa. Dei 28 chiamati, Bollini dovrà scremare fino ai 20 finali e tra questi potrebbero esserci anche i quattro giovani della Juventus. Tutti e quattro (Dellavalle, Hasa, N. Turco e Mancini) sono sempre stati i punti di riferimenti di questa Nazionale che conterà tanto, e non solo, sulla loro condizione.