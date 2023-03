Diretta Juventus Primavera-Hellas Verona ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Juventus Primavera con un solo risultato in testa: la vittoria. I ragazzi di Paolo Montero questo pomeriggio affronterranno l'Hellas Verona alle ore 15 presso l'Ale&Ricky di Vinovo: i bianconeri scenderanno in campo per i tre punti, ma con ancora più motivazioni del solito. Infatti in caso di successo la Juve, dopo i risultati maturati ieri, balzerebbe al secondo posto in classifica a -2 dal Lecce capolista, staccando il Torino e scavalcando in una sola volta Frosinone, Fiorentina e Roma. Di Fronte, però, una squadra ostica nonostante gli ultimi risultati negativi.