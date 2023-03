Juve, Montero e la Primavera: Yildiz e le magie sotto gli occhi di Allegri

Nelle ultime settimane si sta parlando tanti dei giovani della Juventus . Dalla prima squadra alla Next Gen ( con la finale d'andata persa contro il Vicenza ) fino alla Primavera di Montero . I bianconeri stanno lavorando al futuro e piano piano sta venendo fuori il progetto. Serve puntare sui giovani e tornare a lavorare al meglio nel settore giovanile. La seconda squadra ha agevolato il percorso di crescita per tanti di questi ragazzi, ma anche guardano un po' più giù si possono vedere talenti in crescita. Si potrebbero fare davvero tantissimi nomi, ma negli ultimi giorni è arrivato sotto gli occhi di Allegri il turco Kenan Yildiz .

Dalla Primavera alla prima squadra, le magie di Yildiz

Mai gol banali per Yildiz. Dal suo arrivo a Torino si è sin da subito mostrato per le effettive doti di cui si parlava da tempo. I bianconeri sono riusciti a strapparlo alla concorrenza, anche di big europee, e a distanza di mesi la sensazione è quella di avere in casa uno dei talenti del futuro. Soltanto il tempo ci dirà dove potrà arrivare il classe 2005, ma vedendo la sua età anagrafica e quello che fa in campo c'è ben più di un punto che fa ben sperare la dirigenza. Montero non ha mai rinunciato a lui nel reparto offensivo, impossibile farlo. Una tecnica impressionante, dribbling e velocità, oltre a un tiro preciso e velenoso. Dal campionato alla Youth League, le sue prodezze sono ormai diventato un marchio di fabbrica del talentino turco ammirate da ogni latituidine e longitudine in giro per l'Italia e per l'Europa.

Magie che ora sta facendo vedere anche ad Allegri. In questi giorni, con la Next Gen impegnata nella preparazione della finale contro il Vicenza di Coppa Italia di Serie C, alcuni ragazzi della Primavera sono stati chiamati in prima squadra. Tra questi, manco a dirlo, anche Yildiz. Allenamento al massimo e poi la partitella in famiglia. Protagonista? Proprio il classe 2005, che con due gioielli ha fatto vedere le sue qualità ai campioni di Allegri. Stupisce di lui anche la voglia di continuare a imparare e migliorare e la dimostrazione è al termine dell'allenamento quando il turco è rimasto con alcuni compagni a provare i calci di punizione. Lavoro, qualità e testa, perché il talento da solo non basta. Montero si gode il 'suo' Yildiz e Allegri ne osserva le magie in campo.