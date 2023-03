Diretta Sampdoria-Juventus Primavera ore 13: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Juventus Primavera ha tutta l'intenzione di rialzarsi. L'ultimo turno di campionato ha lasciato in dote non solo la sconfitta nel derby contro il Torino, ma anche l'infortunio di Nicolò Turco. Non c'è tempo però per rimurginare su quanto accaduto, perché i bianconeri dovranno riscendere in campo già domani nel match contro la Sampdoria: una gara da non fallire per continuare l'inseguimento alle primissime posizioni della classifica.