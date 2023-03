Samp-Juve Primavera, Montero: "Partita deludente. Dobbiamo dare un segnale"

Altra brutta sconfitta per la Primavera contro la Sampdoria in trasferta. Dopo la partita persa contro il Torino, i ragazzi di Montero non sono riusciti a evitare un risultato negativo in terra ligure. Hasa illude i suoi, ma poi i blucerchiati calano il poker con la doppietta di Montevago e i gol di Migliardi e Chilafi. Al termine dell'incontro ha parlato il tecnico della Primavera bianconero, Paolo Montero.