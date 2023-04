Juve Primavera, Domanico si ferma per una aritmia: i tempi di recupero

La Juventus Primavera si sta preparando alla prossima sfida di campionato dopo il pareggio in rimonta contro il Bologna. La trasferta sarà quella di Cagliari alle 10:30 di sabato 8 aprile. La squadra di Montero volerà al completo in Sardegna, eccezion fatta per l'infortunato Nicolò Turco a cui si va ad aggiungere anche Saverio Domanico. Il difensore centrale classe 2005 è stato sottoposto a un intervento per correggere una aritmia cardiaca beninga e dovrà restare a riposto per circa un mese.