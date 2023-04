Primavera: ko del Napoli, Esposito trascina l’Inter per il sogno playoff

Non solo Serie A. In questo ultimo weekend di aprile è scesa in campo anche la 29a giornata del campionato Primavera. Tre le partite disputate, dopo i risultati maturati il sabato . Vincono Sampdoria e Inter , mentre il Frosinone non va oltre il pari con il Verona .

Primavera, le partite

La Sampdoria continua a trovare punti importanti per coltivare sogni playoff. I blucerchiati, spinti dalla vena realizzativa di Montevago, hanno superato per 3 a 1 il Napoli di mister Frustalupi. Doppietta per l'attaccante classe 2003, già nel giro della prima squadra, e la rete di Pozzato hanno indirizzato il match a favore dei liguri. A nulla è servito il gol di Marchisano per i partenopei. Una sconfitta che li lascia in zona playout. Nel lunch match delle ore 13, invece, è 1 a 1 tra Frosinone e Hellas Verona. E' successo tutto nel secondo tempo e nel giro di 60 secondi. Prima Caia a portare avanti gli scaligeri e poi l'autogol di Ebengue a favorire i ciociari. Un punto che non accontenta nessuno ma permette ai laziali di restare in zona playoff. L'Inter vince 2 a 0 contro l'Udinese, trascinata da Stankovic ed Esposito. I ragazzi di Chivu volano a 42 punti a cinque lunghezze dal Sassuolo, che occupa la sesta posizione per accedere ai playoff.

I RISULTATI

Sampdoria-Napoli 3-1

Frosinone-Verona 1-1

Udinese-Inter 0-2