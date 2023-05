Juve Primavera, Montero: "Qualificarci ai playoff per noi è fondamentale"

La Juventus Primavera ha trovato una vittoria importante contro il Napoli . Yildiz e Citi hanno regolato gli azzurri per tre punti fondamentali per la corsa ai playoff. Ora i bianconeri sono al sesto posto, complice anche la sconfitta del Frosinone contro l'Atalanta , a quota 50 punti e a più tre proprio sui ciociari contro cui dovranno giocare nelle prossime giornate. A fine partita ha analizzato la gara contro i partenopei anche il tecnico Paolo Montero .

Primavera, i risultati del venerdì

Juve-Napoli Primavera, l'analisi di Montero

Paolo Montero ha analizzato la vittoria contro il Napoli: "Abbiamo avuto buone occasioni, peccando ogni tanto di egoismo ma è normale, cerchiamo il gol in ogni momento perché siamo forti nell’uno contro uno. E’ una cosa da correggere, ma i ragazzi sapevano che partita dovevano fare, contro una squadra in forma, che chiude bene gli spazi. Lavoriamo ancora anche sulle transizioni e sulla concretezza, perché ci giochiamo i playoff su pochi episodi, da qui a fine stagione: qualificarci per noi è fondamentale e i giocatori devono essere coscienti dell’importanza di questo obiettivo, da raggiungere lottando, lottando e ancora lottando. Siamo contenti che ci fosse in tribuna Maurizio Scanavino, è la dimostrazione dell’attenzione del Club al nostro settore".