Juve-Napoli Primavera 2-1: Yildiz apre e incanta, Citi la decide all'87'

La Juventus Primavera ha vinto allo scadere contro il Napoli e ha conquistato tre punti importanti in ottica playoff. I bianconeri hanno aperto il match con il solito Yildiz , Acampora ha pareggiato all'inizio della ripresa e poi ci ha pensato Citi a segnare il definitivo gol vittoria. Montero ha dovuto fare a meno di tre giocatori , ma ha avuto a disposizione un organico importante grazie anche ai ragazzi della Next Gen.

94' - Per il direttore di gara Madonia può bastare: la Juventus vince 2-1 e conquista tre punti importanti per i playoff.

90' - L'arbitro concede quattro minuti di recupero.

88' - OCCASIONE JUVENTUS!

Yildiz sterza dal limite e con una finta salta un uomo, poi calcia rasoterra e trova la solita risposta di Turi.

87' - GOL DELLA JUVENTUS!

Hasa batte il calcio d'angolo, Citi salta più in alto di tutti e segna la rete del vantaggio.

84' - Iaccarino non ce la fa, nel Napoli entra Alastuey. La fascia passa sul braccio di Hysaj.

80' - Sostituzione nel Napoli: Russo prende il posto di Spavone.

78' - Rossi calcia forte e defilato dalla distanza, Daffara respinge.

77' - Cambio nel Napoli: fuori Lamine, dentro Giannini.

75' - Yildiz si accende sulla sinistra, salta un uomo e calcia forte sul primo palo, non trovando lo specchio per pochi centimetri.

68' - Altro cambio nella Juventus: Mancini prende il posto di Turco.

66' - Si abbassa leggermente il ritmo dopo un inizio di secondo tempo ad alta intensità.

60' - La Juventus parte in contropiede con Nonge, che conduce il pallone per oltre trenta metri e poi appoggia a Turicchia sulla sinistra: l'esterno appoggia in area, ma trova la respinta della difesa.

58' - OCCASIONE NAPOLI!

Acampa salta due uomini e pesca poi Koffi, che però sbaglia il passaggio in area e la difesa della Juve scaccia il pericolo.

54' - Cambi nella Juventus: Mbangula e Mulazzi fuori, dentro Anghelé e Valdesi.

53' - Spavone salta due Napoli e poi si lascia cadere in area, per l'arbitro non c'è nulla.

50' - PALO DELL JUVENTUS!

I bianconeri ripartono in contropiede con Yildiz, lanciato da Nonge. Il turco conduce e poi serve Bonetti che colpisce il palo.

47' - GOL DEL NAPOLI!

Spavone punta Mbangula e dal fondo trova Koffi, che appoggia su Acampa, che da due passi non può sbagliare.

46' - Frustalupi rimette le squadra in campo con due novità: Sahli e Gioielli out, dentro Koffi e Bonavita. Il Napoli muove il primo pallone della ripresa.

45' - L'arbitro Madonia fischia due volte: niente recupero, termina il primo tempo.

43' - Primo giallo anche in casa Juve: ammonito Bonetti per proteste.

39' - Ammonito Hysaj: il difensore del Napoli rompe la linea, ma arriva in ritardo su Yildiz e lo stende, prendondosi il primo giallo del match.

38' - Hysaj e Yildz si spintonano in mezzo al campo, ma dopo l'intervento di Madonia torna tutto alla normalità.

35' - La Juventus parte forte sulla sinistra: Mbangula vola sulla fascia e serve Turicchia, che calcia in diagonale e trova la risposta di Turi.

30' - GOL DELLA JUVENTUS!

Hasa trova Yildiz, che è bravo a tagliere in area e a inserirsi dalla sinistra, per poi battere Turi con estrema freddezza.

28' - OCCASIONE JUVENTUS!

Bonetti parte da centrocampo e con un filtrante trova Turco, che prova lo scavino, ma trova la solita risposta di Turi. L'arbitro però ferma tutto per fuorigioco.

24' - Ci prova Turco a rompere l'equilibrio con un'azione personale: l'attaccante recupera un pallone, conduce e calcia dal limite, non trovando però la porta.

17' - Mulazzi perde un pallone sanguinoso, ma Gioielli non ne approfitta e conduce male l'azione, sbagliando il passaggio.

13' - Il Napoli recupera un pallone sulla trequarti, Spavone serve Rossi, che però trova solo l'esterno della rete.

12' - MIRACOLO DI TURI!

Nonge calcia forte e preciso dalla distanza, ma il portiere del Napoli vola e toglie il pallone dall'incrocio dei pali.

10' - Turicchia fa partire un sinistro potente dal limite, ma Turi si fa trovare pronto e respinge senza problemi.

8' - La Juventus prende campo e costringe il Napoli a difendersi compatto e ripartire.

4' - Le due squadre gestiscono molto il possesso, senza creare pericoli in questa prima fase del match.

1' - La Juventus muove il primo pallone del match.