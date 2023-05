Juve-Napoli Primavera: Montero, tre assenti per la corsa playoff

La Juventus Primavera si sta giocando, in queste ultime giornate di campionato Primavera, l'accesso ai playoff. Nell'ultimo turno, i ragazzi di Montero , hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo e nell'insidiosa trasfera contro il Lecce , hanno raccolto un pareggio prezioso arrivato in nove contro undici. Un risultato positivo in cui c'è la voglia e la perseveranza del gruppo di voler portare a casa un punto. Al momento i bianconeri sono a quota 47 punti, a pari col Frosinone sesto in classifica, e le ultime quattro giornate saranno importanti proprio per raggiungere l'obiettivo prefissato. Prossimo match sarà a Vinovo contro il Napoli .

Juve Primavera, corsa playoff: classifica e calendario

Juventus, contro il Napoli con tre assenze

La Juventus Primavera sta preparando la prossima partita contro il Napoli. Un match fondamentale per continuare a raccogliere punti per l'obiettivo playoff. Napoli, Frosinone, Milan e Fiorentina: un poker di gare insidiose da qui alla fine del campionato e che diranno dove potrà arrivare la squadra di Montero. Step by step. Un passo alla volta. Questo è il mantra del tecnico bianconero che per prima cosa dovrà fare a meno di tre giocatori in vista della sfida con gli azzurri. Maressa e Savona sono stati espulsi nella trasferta di Lecce e saranno squalificati, mentre non ci sarà nemmeno Muharemovic, infortunatosi nella gara contro i pugliesi. Un trittico di assenze importanti per la Juve, ma l'organico a disposizione del tecnico uruguagio è in grado di poter sopperire anche a queste defezioni.