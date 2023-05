Primavera playoff, Juve in piena corsa. Classifica, calendario, risultati

A quattro giornate dalla fine della regular season, il campionato Primavera continua a regalare emozioni. È bagarre, infatti, in zona playoff, con la Juventus di Paolo Montero sesta in classifica e in piena lotta per qualificarsi alla post season. Ma non sarà un compito semplcie per i bianconeri, che sono sì sesti a 47 punti e a -3 dal Sassuolo quinto, ma sono inseguiti ferocemente da altre cinque squadre.

Lecce-Juve Primavera, l'analisi di Montero

I risultati del turno e la classifica

Dopo i risultati maturati ieri, quest'oggi si sono disputate ben 5 partite: finita 1-1 tra Napoli e Milan, successo rotondo del Torino che batte 3-0 il Frosinone, mentre l'Inter vince per 2-0 sull'Empoli. Infine la Roma ribalta in casa la Fiorentina e trionfa per 2-1 agganciando i viola a 51 punti, l'Atalanta si impone in pieno recuper per 3-2 sul Cagliari. Risultati importanti in ottica playoff e per la classifica della Juventus, con I bianconeri che ieri, seppur in inferiorità numerica, hanno ottenuto un punto prezioso contro il Lecce capolista. Con la vittoria odierna sull'Empoli, l'Inter ha staccato proprio gli azzurri portandosi a 45 e, quindi, a -2 dal sesto posto occupato dalla Juve. A pari punti con i bianconeri c'è il Frosinone, che è rimasto a 47 punti dopo il pesante ko col Torino secondo in graduatoria. Risultati dunque che rendono ancora più infuocato il finale di stagione. I ragazzi di Montero dovranno provare a mantenere almeno il sesto posto negli ultimi quattro turni, nei quali affronteranno Napoli, Frosinone, Milan e Fiorentina. Questa la classifica completa.

Lecce 60 Torino 55 Roma 51 Fiorentina 51 Sassuolo 50 Juventus 47 Frosinone 47 Inter 45 Sampdoria 43 Hellas Verona 42 Empoli 42 Milan 40 Cagliari 39 Bologna 39 Atalanta 35 Napoli 32 Udinese 16 Cesena 10

