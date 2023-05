Juve Next Gen, Yildiz diventa maggiorenne: festa con torta bianconera

Giornata speciale, torta speciale. Uno dei punti fermi della Primavera, ormai in pianta stabile nella Next Gen (ma che tornerà utile nell'ultima parte di campionato per l'Under 19), diventa maggiorenne. Si tratta di Kenan Yildiz: l'attaccante turco, classe 2004, nella giornata di ieri ha compiuto 18 anni, raggiungendo la maggiore età. Un compleanno diverso da tutti gli altri, ma con in testa un solo pensiero: la Juventus.