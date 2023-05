Juventus Primavera, Muharemovic ko: le condizioni del difensore

La stagione della Juventus Next Gen è terminata con la fine del campionato e la mancata qualificazione ai playoff. Così diversi calciatori bianconeri, solitamente agli ordini di mister Massimo Brambilla, si sono aggregati alla Primavera di Paolo Montero . Tra questi anche Tarik Muharemovic , impiegato nell'ultimo match di campionato con il Lecce. E proprio in quel frangente, il difensore ha rimediato un infortunio.

Juve Primavera, infortunio Muharemovic

I bianconeri hanno pareggiato 1-1 contro il Lecce capolista e per di più in inferiorità numerica. Un risultato importante in ottica conquista dei playoff, ma nell'incontro Montero ha perso Muharemovic per un infortunio alla spalla, col centrale uscito dal campo dopo appena 6' di gioco e sostituito da Citi. La Juventus ha così reso nota l'entità dell'infortunio: "Durante la partita del campionato Primavera 1 contro il Lecce, Tarik Muharemovic ha riportato una lussazione gleno-omerale della spalla destra. Il giocatore ha già iniziato l'iter riabilitativo per tornare in campo".

