Milan-Inter Primavera: pari-spettacolo nel derby, la Samp ferma il Toro

La 31^ giornata del campionato Primavera si è aperta con la sfida tra l' Empoli e la Sampdoria , vinta dai toscani di misura grazie al gol di Renzi . L' Udinese e il Cesena , entrambe retrocesse, hanno giocato per la "gloria" e a spuntarla sono stati i friulani, bravi a ribaltare il match in dodici minuti. Si ferma il Torino in casa della Sampdoria . Decisivo il gol di Corona al 93' per il pareggio granata (2-2 il finale), dopo la rete del vantaggio firmata Montevago, che però potrebbero perdere ulteriore terreno dalla capolista Lecce, che giocherà contro la Fiorentina. L'Inter pareggia il derby contro il Milan e vola momentaneamente a meno uno dai playoff a quota 46 . La Juventus sarà chiamata a rispondere contro il Napoli.

Juve Primavera, Nzouagno convocato dalla Francia U20

Milan-Inter Primavera, termina in pari il derby

Nei primi venti minuti del match succede di tutto. Nel momento migliore del Milan è l'Inter a passare in vantaggio con il gol di Francesco Esposito. L'attaccante classe 2005 festeggia la convocazione al Mondiale U20 con il gol. Passano pochi minuti e al 16' Eletu riporta il match in pareggio: il mancino del rossonero è imprendibile per Botis. Dopo soli tre giri d'orologio i nerazzurri vanno di nuovo in gol con Owusu, bravo a pescare l'angolino dopo una percussione. Nella ripresa i ragazzi di Abete restano in dieci per il rosso di Casali al 72', ma acciuffano gli avversari con la rete di Cuenca.