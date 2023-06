Juve Primavera, Montero: Sassuolo, obiettivi e miglioramenti di Yildiz

"Andiamo per vincere tutto". Paolo Montero ci gira attorno quando gli viene chieste quale sia l'obiettivo della Juventus Primavera in queste fasi finali del campionato Primavera. I bianconeri esordiranno domani, venerdì 2 giugno, contro il Sassuolo per la prima gara dei playoff, match in cui dovrà per forza vincere per continuare a sognare lo scudetto. Alla vigilia della sfida ha parlato proprio l'allenatore.

Juve Primavera, Sassuolo, parole Montero

Paolo Montero ha analizzato la prossima sfida contro il Sassuolo: "Sono una squadra fisica, che cerca di dominare e lo abbiamo visto nelle ultime partite in cui ha sempre avuto il maggior possesso palla. Ha giocatori importanti. Per me è una squadra completa e come tutte è una seria candidata per il titolo". Sul gruppo: "I ragazzi che hanno avuto modo di fare esperienza in C hanno messo al posto il gruppo dando equilibrio e facendo spogliatoio. Li vedo concentrati e rilassati, lo hanno dimostrato nelle ultime partite".

Sull'obiettivo di queste fasi finali: "Sono consapevole di quel che ci andiamo a giocare e che abbiamo un solo risultato che per me e la squadra che siamo ci favorisce. Adesso abbiamo ottenuto l’obiettivo di qualificarci e dobbiamo dare tutto. Siamo una squadra grande e le squadre grandi devono andare per vincere tutto. Poi devi dare il merito agli altri perché nei playoff ci sono squadre fortissime per cui abbiamo rispetto, però anche noi siamo forti e siamo qua per lottare per lo scudetto". Sui singoli: "Yildiz è cambiato tanto rispetto ai primi sei mesi e aver lavorato con l'Under 23 l'ha fatto crescere tanto sotto tutti i punti di vista".