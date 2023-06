Primavera, Torino ko: Fiorentina in finale Scudetto contro il Lecce

Finisce in semifinale il sogno del Torino Primavera. I granata di Scurto, nel match valevole per l'accesso alla finale Scudetto contro il Lecce, vengono sconfitti dalla Fiorentina di Alberto Aquilani con il risultato di 0-1 in una sfida combattuta fino all'ultimo minuto. Ai granata, arrivati secondi in campionato, bastava anche il pareggio in virtù del miglior posizionamento in classifica. I viola avranno dunque una nuova occasione per portare a casa un trofeo dopo la finale di Coppa Italia Primavera persa contro la Roma dell'ex Guidi.