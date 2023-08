Primavera: l’Inter parte bene, 4-3 tra Sassuolo e Sampdoria

La prima giornata del campionato Primavera è inziata subito con il botto. Sassuolo e Sampdoria hanno messo in scena un match ricco di gol e colpi di scena, con i neroverdi bravi a rimontare dopo l'iniziale vantaggio dei blucerchiati: 4 a 3 il risultato finale.

Più tranquilla la sfida tra l'Inter e l'Empoli con i nerazzurri che non hanno avuto molti problemi a superare per 2-0 i toscani, che avevano in campo anche sette fuori quota.

Primavera, buona la prima per Inter e Sassuolo

La sfida tra l'Inter e l'Empoli è rimasta in equilibrio fino allo scadere del primo tempo, quando ci ha pensato Akinsanmiro a sbloccare il match con un bel colpo di testa, imprendibile per Seghetti. Nella ripresa, al 48' Spinacce ha chiuso il match dagli sviluppi di un corner, conquistato da Stankovic. I nerazzurri hanno sfiorato più volte il terzo gol e nel finale si sono limitatI a gestire il risultato. Festa del gol invece nel match tra il Sassuolo e la Sampdoria. Pronti-via e Ntada ha portato subito avanti i blucerchiati: gran giocata sulla sinistra e tiro che va a finire all'incrocio dei pali. Dopo appena un minuto hanno pareggiano i padroni di casa: batti e ribatti in area avversaria dopo la battuta di un calcio d’angolo, la palla è arriva sul mancino di Caragea che ha fato gol. Gli emiliani hanno poi ribaltano il match con Baldari, ma a pochi minuti dal termine della prima frazione è cambiato nuovamente il copione del match: prima Conti ha siglato il pari e poi Alesi su punizione ha messo la freccia. Nel secondo tempo il Sassuolo ha rialzato la testa e ha segnato subito il momentaneo 3-3 con Parlato, prima del definitivo 4-3 grazie al rigore trasformato da Russo.