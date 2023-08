Primavera: il Milan cala il tris a Monza, bene l’Atalanta

Milan e Atalanta hanno risposto alle vittorie di Inter e Sassuolo. Per ora nessun pareggio in questa prima giornata del campionato Primavera .

La Dea ha conquistato i tre punti di misura contro la Lazio, grazie a un gol di Comi allo scadere del primo tempo, mentre i rossoneri hanno superato 3-1 il Monza nel derby. Partita cominciata con circa trenta minuti di ritardo a causa di un provvisorio nubifragio che ha impedito il regolare fischio d'inizio.

Primavera, Atalanta e Milan partono bene

Ad aprire le danze ci ha pensato l'Atalanta contro la Lazio, che al termine di un match equilibrato, l'ha spuntata grazie a un gol in mischia: dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Comi è stato il più rapido a impossesarsi del pallone e calciare di precisione sul primo palo beffando Magro. Anche il Milan di Abate ha iniziato il campionato con il piede giusto, con una vittoria sul campo del Monza. I rossoneri hanno segnato la rete del vantaggio sfruttando un errore degli avversari: Brugarello ha perso palla in fase d' impostazione, consegnadola a Cuenca che a sua volta ha servito Bonomi, bravo a fare centro. I brianzoli sono rimasti in partita e hanno pareggiato con Ferraris, con una stupenda punizione. Nel secondo tempo il Milan è sceso in campo con un atteggiamento differente: prima si è portato avanti con Sia al 46' e poi dopo appena due minuti l'ala sinistra ha realizzato la doppietta personale, sfruttando un involontario assist di Zeroli. A seguire i risultati di questa prima giornata: