Sfortuna Di Biase, il crociato va ko: la nota Juve sul talento Primavera

Il talento bianconero, rientrato dopo il prestito alla Pistoiese, ha subito stregato Montero grazie alle sue qualità e l'allenatore lo ha premiato con un posto da titolare. Contro i sardi però ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo pochi minuti a causa di un contrasto sfortunato con Catena.

Infortunio Di Biase, il comunicato della Juve

Questa la nota della società "Durante la partita di domenica scorsa contro il Cagliari, Gianmarco Di Biase ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con rottura del legamento crociato anteriore e verrà sottoposto nei prossimi giorni ad intervento chirurgico di ricostruzione LCA". Una bruttissima notizia per la Juventus, che vedeva in lui il sostituto di Yildiz, ormai promosso con la Next Gen e nell'orbita della prima squadra.