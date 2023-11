Primavera: Inter, 2-0 al Genoa e primato solitario. Il Milan cade a Empoli

Sabato di campionato per le squadre Primavera . Giunti alla nona giornata, in attesa delle sfide in programma tra domani e lunedì, quest'oggi in campo le prime della classe: non fallisce l' Inter che mantiene saldo il comando della classifica battendo il Genoa, caduta del Milan con l' Empoli , con i rossoneri che non tengono il passo dei cugini. In scia la Lazio , vittoriosa in casa della Samp , mentre continua la crisi del Lecce : giallorossi sconfitti dal Cagliari .

Primavera: Inter ok, Milan ko

Tre punti pesanti per l'Inter di Christian Chivu: i nerazzurri stendono il Genoa per 2-0. Dopo una gara col risultato in bilico, il vantaggio arriva al 79': Cocchi recupera un pallone fuori dall'area di rigore, traversone per Di Maggio che di testa non perdona. Passano un altro paio di minuti e arriva anche il raddoppio: grande giocata di Zuberek, serve Akinsanmiro dopo aver saltato un avversario, l'attaccante nigeriano non sbaglia e fissa il risultato. Se il percorso in Youth League non va al meglio per i nerazzurri, discorso diverso in campionato. Con il successo odierno, infatti l'Inter si porta a 23 punti mantenendo saldo il comando della classifica. Non tiene il passo il Milan, che perde per 2-1 contro l'Empoli. Avvio di gara subito in salita per i rossoneri, con gli azzurri che dopo 29' si trovano in vantaggio per 2-0 con le reti di Fini e Corona. Il Milan rientra in partita a 9' dal termine con Liberali, ma non riesce ad evitare la sconfitta. La squadra di Ignazio Abate, dunque, viene staccata dai cugini restando a quota 20 punti, mentre l'Empoli sale a 16.

Vince la Lazio, che così si porta a -2 proprio dai rossoneri, battendo in trasferta la Sampdoria per 1-2. Vantaggio blucerchiato con Leonardi che supera Magro al quarto d'ora. I biancocelesti riescono però a ribaltarla: al 28' D'Agostini, con un colpo di testa, pareggia i conti; sul finire di gara è Fernandes a beffare Tantalocchi con un tiro-cross regalando 3 punti ai suoi. Infine successo del Cagliari sul Lecce: i sardi vincono in trasferta per 1-2. Al vantaggio giallorosso rispondo Mutandwa e Carboni. Prosegue la crisi dei pugliesi: l'anno scorso campioni di categoria, quest'anno a secco di vittorie dopo 9 giornate.