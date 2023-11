Torino impreciso, ko con la Lazio che adesso insegue l’Inter

Con un gol per tempo, la Lazio supera il Torino per 2-0 e vola momentaneamente al secondo posto nella classifica Primavera, in attesa della gara di domani che vedrà il Milan protagonista contro il Lecce campione in carica. I biancocelesti non perdono dalla prima giornata contro l'Atalanta e non hanno intenzione di fermarsi, per cercare di approfittare di un passo falso dell'Inter. Protagonisti di giornata D'Agostini e Gonzalez, autori dei gol contro i granata, che inciampano dopo due settimane positive.