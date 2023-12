Juve-Frosinone Primavera 4-1: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Imperativo reagire. Dopo il burrascoso ko contro la Sampdoria, e in generale dopo due sconfitte di fila, la Juventus Primavera proverà a rialzare la china nella sfida casalinga contro il Frosinone. I gialloblù sono attualmente ultimi in classifica, con zero vittorie messe a referto dopo 11 giornate di campionato. Una ghiotta occasione per i bianconeri di Paolo Montero, che in caso di successo potrebbero compiere un balzo importante in avanti in graduatoria.