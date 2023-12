Primavera, Inter-Roma è 1-1: per i nerazzurri rimonta e vetta solitaria

Va in archivio la domenica del campionato Primavera, giornata in cui sono scesi in campo soltanto Inter e Roma. Se nella giornata di ieri a far divertire è stata la Juventus, con un vero e proprio show contro il Frosinone, quest'oggi nerazzurri e giallorossi non si sono risparmiati, in una sfida che è terminata in parità. 1-1 il risultato finale: al gol di Pagano per gli ospiti, ha risposto Berenbruch per la squadra di Christian Chivu.