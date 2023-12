Juve Primavera fuori dalla Coppa Italia: vince la Lazio, decide D'Agostini

Termina agli ottavi di finale il percorso in Coppa Italia per la Juventus Primavera. I bianconeri di Paolo Montero, reduci dalla roboante vittoria in campionato sul Frosinone, cadono all'Ale&Ricky di Vinovo contro la Lazio di mister Stefano Sanderra. A decidere il match un gol segnato di D'Agostini dopo quasi un'ora di gioco. Juve in gol nel finale con Bassino, ma la terna arbitrale ha annullato tutto per una irregolarità.