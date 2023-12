Juve Primavera, pari a Sassuolo: a Pagnucco risponde Russo. Espulso Martinez

La Juventus Primavera , pareggia per 1-1 al Ricci contro il Sassuolo . Dopo un primo tempo equilibrato, intenso ma povero di occasioni, nella ripresa succede di tutto. Prima i bianconeri ottengono e trasformano un calcio di rigore (freddissimo Pagnucco dagli 11 metri), dopo pochi minuti però altro rigore, stavolta per il Sassuolo, con tanto di rosso (dubbio) sventolato a Martinez . Russo dal dischetto si fa ipnotizzare da Fuscaldo , ma sulla ribattuta segna l'1-1. Il Sassuolo ci prova, la Juve si chiude, eppure la chance più grande capita proprio ai bianconeri in pieno recupero con Owusu . Punto importante per la squadra di Montero visto l'andamento della gara, mentre il Sassuolo non riesce a vincere e a portarsi al primo posto della classifica dopo il mezzo passo falso dell' Inter nella giornata di ieri .

Sassuolo-Juve Primavera, la diretta testuale

90' + 4' - FINISCE QUI!

Termina 1-1 la sfida tra Sassuolo e Juventus Primavera! A Pagnucco ha risposto Russo

90' + 1' - CLAMOROSA OCCASIONE JUVE!

Owusu colpisce di testa su sviluppo da corner, riflesso miracoloso di Theiner

90' - L'arbitro segnala 4 minuti di recupero

90' - Esce Falasca entra Piantedosi per il Sassuolo

88' - CONTROPIEDE JUVE!

Magistrale manovra bianconera, che parte da Ngana e termina con la conclusione di Scienza, Cannavaro però si frappone e devia in calcio d'angolo

81' - La Juve rischia l'autorete: Bassino devia il crosso basso dei neroverdi, la palla arriva zona primo palo, ancora prontissimo Fuscaldo con il riflesso a mandare in angolo

79' - Giallo per Falasca che interrompe bruscamente l'avantaza di Turco sulla destra

77' - CI PROVA ANCORA IL SASSUOLO!

Tentativo al volo di Bruno, ottima la risposta di Fuscaldo che devia provvidenzialmente in corner

75' - Cambio Sassuolo: dentro Rovatti, fuori Caragea

74' - Altra sostituzione Juve: Owusu prende il posto di Pugno. I bianconeri passano al 5-3-1

71' - RUSSO SFIORA LA DOPPIETTA!

Stop di petto, controllo e tiro da fuori area, la palla si perde di poco fuori

64' - Cambia anche Bigica: entra Knezovic per Pigati

63' - Sostituzione Juve: entra Bassino, fuori Crapisto

58' - Prima ammonizione bianconera: giallo per Florea

55' - SEGNA IL SASSUOLO CON RUSSO

I neroverdi fanno 1-1: Russo calcia male dal dischetto, bravo Fuscaldo a respingere ma la sfera è tornata a disposizione dell'attaccante che in tap-in segna il gol del pari

54' - RIGORE PER IL SASSUOLO E ROSSO JUVE!

Bruno trattenuto in area, Martinez viene espulso

53' - Cartellino giallo per Cannavaro: è il primo di tutta la gara

52' - Ancora Juve avanti: spunto di Ngana che mette in mezzo, Pugno anticipa tutti ma la sua conclusione termina abbondantemente fuori

47' - JUVENTUS IN VANTAGGIO!

Glaciale Pagnucco, che spiazza Theiner e segna lo 0-1

46' - CALCIO DI RIGORE PER LA JUVE!

Pugno recupera palla e sta per entrare in area, Cinquegrano lo atterra: l'arbitro non ha dubbi e assegna il penalty

46' - Inizia la ripresa, si riparte dallo 0-0 della prima frazione

45' + 1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

0-0 dopo i primi 45': gara equilibrata, intensa, ma con tanti errori tecnici

45' - Concesso 1 minuto di recupero

42' - ANCORA OCCASIONE BIANCONERA!

Scienza serve un'ottima palla in profondità per Pugno, che pensa un attimo di troppo prima di concludere da ottima posizione e viene chiuso in corner

31' - Primo cambio per la Juventus: entra Scienza, fuori Finocchiario

30' - OCCASIONE JUVE!

Bravo Ngana a recuperare la sfera ed allargare subito per Pagnucco, che prova il diagonale da posizione defilata: tiro forte ma la palla termina a lato

27' - Rischio Juve! Errore di Florea, il Sassuolo riparte velocemente, dopo una serie di rimpalli la sfera arriva a Bruno che prova il tiro, la palla termina lentamente tra le braccia di Fuscaldo

20' - Contropiede insidioso della Juve: Savio cambia per Pugno, che ha qualche difficoltà nel controllo, ritorna però sulla palla, tocco alle sue spalle da un difensore neroverde con l'attaccante che cade giù in area, per l'arbitro non c'è nulla

15' - I ritmi si fanno più intensi, il pressing si alza e aumentano anche gli errori in fase di impostazione da parte delle due squadre

5' - La prima occasione è del Sassuolo: tiro di mancino di Caragea, conclusione deviata ma reattivo Fuscaldo a respingere col piede

1' - Si parte, inizia il match del Ricci