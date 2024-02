Juve Primavera, è 1-1 con la Lazio: non basta Finocchiaro. Esordio Montero

Dopo la sconfitta a sorpresa contro l'Empoli , la Juventus Primavera di Montero fa 1-1 contro la Lazio . Ai bianconeri non basta il gol iniziale di Finocchiaro , che segna allo scadere della prima frazione dopo uno slalom speciale. La gara è equilibrata, ritmi non altissimi nel primo tempo, mentre nella ripresa aumentano i falli e la gara è più spezzettata. I bianconeri colpiscono la traversa con il solito Finocchiaro, ma è la Lazio a siglare la seconda rete del match, con una bellissima conclusione di Sardo da fuori area. Finisce così 1-1, con i bianconeri che dovranno proseguire l'inseguimento alla zona playoff nelle prossime settimane.

Intanto gara speciale quella contro la Lazio, perché ha visto l'esordio in Primavera per il figlio del tecnico bianconero, Alfonso Montero. Dopo 11 presenze con l'U17 in questa stagione, la prima gara ufficiale con l'U19. Partita decisamente più che positiva, in fase difensiva ma anche proponendosi in avanti. Il tutto davanti gli occhi di papà Paolo, che sarà inevitabilmente orgoglioso del primo match di Alfonso con la Primavera.

Juve-Lazio Primavera, la diretta testuale

90' + 5' - FINISCE QUI!

Termina in parità tra Juventus e Lazio Primavera: al vantaggio bianconero di Finocchiaro risponde Sardo nella ripresa. Proprio all'ultimo secondo chance per Crapisto in area che colpisce malissimo

90' - Concessi 5' di recupero

87' - CHE OCCASIONE PER LA JUVE!

Tentativo di Florea dal limite dell'area, grande risposta di Magro

78' - Ultimi due cambi per la Juventus: out Pugno e Turco, dentro Biggi e Mazur

72' - PAREGGIO DELLA LAZIO!

Calcio di punizione biancoceleste deviato dalla barriera, la palla arriva a Sardo che fa partire un destro rasoterra imprendibile per Vinarcik: è 1-1

67' - Altro cambio per i bianconeri: esce Montero, al suo posto Grelaud

61' - Ammonito Ruggeri per fallo su Owusu

60' - CHE CHANCE PER LA LAZIO!

Milani sfonda sulla sinistro, palla perfetta per Sulejmani che spara incredibilmente altissimo

59' - Doppio cambio bianconero: fuori Anghelè e Finocchiaro, al loro posto subentrano Grosso e Crapisto

53' - TRAVERSA JUVE!

Il solito Finocchiaro si rende pericoloso: tiro di sinistro da fuori, la palla sbatte sulla parte alta del montante e si perde sul fondo

52' - Montero in proiezione offensiva! Tiro da fuori potente ma centrale, Magro deve comunque deviare in calcio d'angolo

46' - INIZIA LA RIPRESA!

Si riparte dal vantaggio della Juventus col gol di Finocchiaro

45' + 2' - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

Duplice fischio con qualche attimo di ritardo dopo lo scontro che ha visto protagonista il portiere bianconero Vinarcik. I bianconeri vanno al riposo in vantaggio

45' - Segnalato 1' di recupero

43' - GOL DELLA JUVENTUS!

Azione personale incredibile di Finocchiaro, che salta tre avversari e poi davanti al portiere la piazza in maniera glaciale

30' - JUVE VICINISSIMA AL GOL

Si va da una parte e dall'altra: Montero per Anghelé, tiro di destro ad incrociare dall'interno dell'area ma Magro dice no

28' - ANCORA LAZIO!

Azione personale di Sardo, tiro di destro da fuori, ma Vinarcik risponde presente e devia in corner

20' - CHE ERRORE DELLA LAZIO!

Dal nulla la palla profonda per Cuzzarella, che si invola tutto solo verso l'area avversaria ma a per tu con Vinarcik clamorosamente non trova la porta

19' - CI PROVA LA JUVE!

Finocchiaro serve Owusu, che tenta la conclusione col piattone destro da ottima posizione, ma viene murato dalla retroguardia biancoceleste

16' - PROVVIDENZIALE SAVIO!

Passaggio nell'area di rigore bianconera, diagonale imprescindibile dell'esterno della Juventua che salva un gol (quasi) già fatto

13' - Cartellino giallo per Savio

12' - La Lazio attacca: cross basso in area sul primo palo, Martinez Crous copre a dovere

5' - LA JUVE SFIORA IL GOL!

Cross insidioso a rientrare di Savio, con la palla che sfiora il palo e si perde sul fondo

1' - INIZIA IL MATCH!