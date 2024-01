Juve Primavera, Vinarcik tradisce Montero: El Biache fa esultare l’Empoli

Dopo tre vittorie di fila si ferma la corsa della Juventus Primavera ( qui gli altri risultati ), che perde di misura contro l' Empoli di Birindelli , ex della partita. I toscani ritrovano i tre punti dopo quattro match. La gara resta in equilibrio con azioni da entrambi i lati. Nei bianconeri il più pericoloso è Scienza , che sfiora più volte il gol. Pugno spreca molto e non riesce a finalizzare le belle giocate di Finocchiaro. Negli azzurri entra El Biache e cambia il copione della sfida e all'80' realizza la rete della vittoria su punizione , un cross in area letto male da Vinarcik che si trasforma nella palla vincente.

Empoli-Juve Primavera, il racconto del match

La Juve accelera subito e alza il ritmo sin dai primo minuto, con Scienza bravo a dialogare tra le linee e a trovare gli esterni. Dopo venti minuti di studio e poche occasioni, è proprio il trequartista a creare la prima palla gol: finta e dribbling al limite e mancino che esce di poco a lato. L'Empoli risponde dopo la mezz'ora con Sodero, che viene imbeccato in arra, ma di sinistro a giro calcia centrale. Al 40' è Corona a far paura a Vinarcik, ma la sua conclusione non è precisa. Sul finire del primo tempo, brutta notizia per i bianconeri, che perdono Ripani per infortunio. Al 45' Finocchiaro si accentra e con un bel traversone trova Pugno in area che fa centro, ma il guardalinee sbandiera e si resta sullo 0-0.

Via con il secondo tempo e da angolo la squadra di Montero sfiora il vantaggio: Martinez prende il tempo a tutti e chiama Seghetti alla grande parata. Al 55' Pugno spreca e da posizione favorevole non riesce a finalizzare un bel assist di Finocchiaro. Al 62' Kaczmarski illumina per Nabian, che a tu per tu con il portiere bianconero perde il duello; bravo anche Scienza a recuperare. A dieci dalla fine Vinarcik esce e legge male la traiettoria su una punizione di El Biache, che porta avanti l'Empoli. La Juve cerca di rialzare la testa per pareggiarla, ma non ci riesce e fallisce la possibilità di agganciare i playoff.