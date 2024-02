Camarda non basta al Milan, col Sassuolo è 3-3. Longoni fa volare il Torino

Tantissimi gol ed emozioni nella 21a giornata del campionato Primavera. D opo la vittoria della Fiorentina al Viola Park contro la Juventus di Montero , sono arrivati diversi risultati importanti nelle gare disputate il sabato: su tutti la vittoria del Torino contro la Lazio con i granata ora al secondo posto in solitaria in classifica. E' arrivato un pari pirotecnico tra Milan e Sassuolo, così come quello tra Monza e Bologna. Mentre il Frosinone ha trovato una vittoria sofferta sul campo del Verona.

Torino e Frosinone ok, frena il Milan

Il Torino è riuscito a portare a casa tre punti importanti in casa dopo un match molto equilibrato contro la Lazio. La gara si è risolta con una rete di Longoni nella ripresa che permesso ai granata di portare a casa tre punti pesanti in uno scontro diretto per il vertice. Non è bastato un Camarda show (autore di due gol) al Milan per superare il Sassuolo: i rossoneri avanti di tre gol dopo 45' - oltre al bomber classe 2008 ha segnato anche Sia - hanno vissuto un finale shock con i neroverdi in grado di pareggiare in appena cinque minuti. Russo, Vedovati e Knezovic hanno regalato un punto prezioso ai neroverdi per portarsi al quarto posto al pari di Lazio e Roma (con una gara in meno).

Il Frosinone ha trovato un'altra vittoria (seconda consecutiva dopo quella contro il Lecce) sul campo del Verona dopo un match ricco di gol. Il risultato finale è stato quello di 4 a 3 per i ciociari grazie all'ottima prestazione di Selvini (doppietta) e alle reti di Lune e Boccia. Gli scaligeri, però, non hanno lasciato vita facile agli ospiti e hanno sempre cercato di recuperare ma non sono bastati i gol di Cazzadori, D'Agostino e Dentale per evitare la sconfitta. A chiudere le gare del sabato è stato il pari tra Monza e Bologna: brianzoli avanti 2 a 0 con Antunovic e Marras poi recuperati da Tonin e Mangiameli nel finale.

RISULTATI

Torino-Lazio 1-0

Verona-Frosinone 3-4

Milan-Sassuolo 3-3

Monza-Bologna 2-2