Juve Primavera, Montero ancora ko: vince il Sassuolo, playoff più lontani

La Juve Primavera raccoglie un'altra sconfitta dopo quella della scorsa settimana contro il Verona. I ragazzi di Montero si svegliano tardi con la rete di Crapisto, poi l'ingenuità di Florea a lasciare in dieci i suoi non aiuta nell'assalto finale. La prima frazione parte forte con un paio di occasione da una parte e dall'altra, la più ghiotta sui piedi di Finocchiato su cui Theiner si immola e salva sulla linea. Sul finire della prima frazione l'erroraccio di Ngana, pallone perso in area e Vedovati è il più lesto a mettere alle spalle di Vinarcik. Nella ripresa meglio il Sassuolo, nonostante i cambia diano più verve ai bianconeri. Il baricentro altro della Juve permette ai neroverdi di trovare più spazi e ancora con Vedovati arriva il raddoppio. Vinarcik poi salva i suoi in un paio di occasioni e nell'assalto finale è ancora Theiner a dire di no a Pagnucco. A Vinovo si chiude così con il Sassuolo vittorioso per 2 a 1 e i playoff si allontanano.

Primavera, gli altri risultati

Juve-Sassuolo Primavera, rivivi la diretta

95' Finisce qui la partita.

94' - MIRACOLO DI THEINER!

Pagnucco ava alla conclusione e il portiere neroverde si supera con uno strepitoso intervento.

90' - Cinque minuti di recupero!

88' - Occasione Sassuolo!

Russo ancora pericoloso, viene chiuso bene da Bassino poi Vinarcik fa sua la sfera.

84' - JUVE IN DIECI!

Florea commette un brutto fallo su Leone e l'arbitro gli estrae il secondo giallo.

82' - Doppio cambio Sassuolo!

Dentro Caragea e fuori Vedovati, poi in campo anche Parlato per Falasca.

81' - GOL JUVE!

Crapisto con il mancino batte Vinarcik. Poi le polemiche tra le due panchine perché Bigica chiedeva a Montero di ridare il pallone visto che era stato messo fuori dai neroverdi.

79' - Occasione Juve!

Pugno ci prova, ma ancora una volta è Theiner a dirgi di no.

73' - Occasione Sassuolo!

Russo pesca Bruno con un pallone illuminante, il suo tiro viene murato da Vinarcik ma sulla ribattuta il più lesto è Vedovati che incredibilmente calcia fuori.

70' - Occasione per la Juve!

Mazur sventaglia dentro l'area per Pagnucco che di testa appoggia per Scienza, ma il suo tiro termina molto alto sopra la traversa.

69' - Cambio per la Juve!

Dentro Scienza per Ripani.

65' - GOL SASSUOLO!

Russo marcato da tre bianconeri riesce a crossa per Vedovati che di destro a tu per tu con Vinarcik non sbaglia.

63' - Ammonito Mazur!

Il centrocampista ferma una ripartenza del Sassuolo.

58' - Cambio per la Juve!

Dentro Crapisto e fuori Finocchiaro.

56' - Ci prova la Juve!

Savio va di testa sul cross di Pugno, ma il pallone finisce alto complice anche il disturbo del difensore neroverde.

52' - Juve a trazione offensiva e con il baricentro più alto nella ripresa.

49' - Sassuolo pericoloso in ripartenza!

Bruno serve Russo che prova il tiro ma Vinarcik è bravo a dirgli di no.

48' - Pericoloso Ripani!

Il centrocampista bianconero va diretto in porta da calcio di punizione ma Theiner si supera e devia in calcio d'angolo.

47' - Occasione Juve!

Schema da calcio di punizione dei bianconeri, al tiro - dopo una serie di scambi - va Mazur, tiro potente ma centrale.

46' - Iniziata la ripresa!

Triplo cambio per la Juve: dentro Bassino per Bruno Martinez, esce anche Biggi per Pugno poi Mazur per Ngana.

INTERVALLO

45' - Ammonito Falasca!

Il difensore neroverde ferma Savio in ripartenza. Sulla battuta della punizione l'arbitro fischia la fine del primo tempo.

42' - Bianconeri puniti al primo errore in fase d'impostazione dal basso.

40' - GOL SASSUOLO!

Erroraccio di Ngana che perde un pallone sanguinoso in area di rigore, Bruno serve Vedovati che mette in porta un tap-in facile facile.

35' - Ripani ci prova su punizione!

Il mancino del centrocampista bianconera è debole e Theiner non ha problemi.

30' - Ammonito Florea!

Entrata in ritardo del centrocampista bianconero ai danni dell'avversario.

26 ' - Brivido per Vinarcik!

Il Sassuolo attacca con Bruno sulla destra, ma dopo un rimpallo dentro l'area il portiere bianconero si salva.

22' - Ci prova il Sassuolo!

Leone lancia verso Vedovati che calcia al volo di destro con il pallone che però termina alto sopra la traversa.

18' - Dopo un inizio sprint, ora le due squadre si studiano.

15' - Meglio la Juve in questa fase di partita.

11' - Occasione Juve!

Florea mette in mezzo un bel pallone, dall'altra parte arriva Finocchiaro che calcia col mancino ma Theiner con un miracoloso intervento para sulla linea.

9' - Ripani pericoloso!

Il centrocampista bianconero va al tiro col mancino, Theiner devia la sfera poi la difesa libera.

7' - Occasione Sassuolo!

Ancora Russo pericoloso: l'attaccante calcia da ottima posizione, Vinarcik para ma il pallone resta dalle parti del giocatore neroverde che ci prova una seconda volta ma stavolta è Gil a deviare sulla linea.

5' - Primo pericolo per la Juve!

Lancio lungo della difesa del Sassuolo, Russo raccoglie il pallone e calcia verso la porta. Il tiro dell'attaccante neroverde termina largo.

1' - Iniziato il match a Vinovo.