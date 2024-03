Primavera: impresa Lecce con l’Inter, poker dell’Atalanta che ora sogna

Tanti gol e molte sorprese illuminano il 27° turno di campionato Primavera. La capolista Inter perde a sorpresa contro il Lecce e riapre così la lotta al primo posto per la regular season. Ne approfitta l'Atalanta che ne fa quattro alla Fiorentina e vola al secondo posto a meno due dalla vetta. Perde qualche punto il Torino per la lotta alla top six in ottica playoff.