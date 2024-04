L'Inter torna a vincere: Frosinone ko. Lecce, pari nel finale col Sassuolo

Gol ed emozioni nel sabato del campionato Primavera . Vittoria sorprendente del Bologna questa mattina, con gli emiliani che abbandonano l'ultimo posto in classifica vincendo nettamente per 3-0 sulla Juventus . Oltre a rossoblù e bianconeri, in campo anche Lecce-Sassuolo e Inter-Frosinone : pareggio nel primo caso, successo di marca nerazzurra nel secondo.

Inter ok, 1-1 tra Lecce e Sassuolo

Dopo 5 gare senza vittoria (4 pareggi e 1 ko), l'Inter ritrova il successo. I nerazzurri di mister Chivu battono di misura il Frosinone: decisiva una rete al 48' di Quieto, che sfrutta la sponda di Motta e con un tocco appena accennato insacca in porta battendo Palmisani. Tre punti pesanti per l'Inter, che mantiene il primo posto e si porta a 54 punti, momentaneamente a +4 dalla Roma seconda (giallorossi impegnati domani contro l'Empoli).

Pari all'ultimo respiro per il Lecce contro il Sassuolo. Neroverdi avanti con Knezovic, che poco prima della fine del primo tempo libera un precisissimo mancino da fuori area che trafigge Borbei. Il Lecce però non molla, e all'88' trova il gol del definitivo 1-1: Metaj calcia al limite dell'area di rigore, pesca l'angolino basso e gonfia la rete. Un minuto più tardi neroverdi in 10 per l'espulsione di Bruno causa doppia ammonizione. Il Sassuolo va al 5° posto solitario con 45 punti e stacca il Torino (fermo a 44, ma i granata giocheranno domani contro ). Il Lecce, dal canto suo, sale a 32 punti agganciando la Juventus in 13esima posizione.