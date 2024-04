Inter Primavera schianta il Sassuolo: Quieto doppietta show e gol Miconi

Si è aperto con la sfida tra Sassuolo ed Inter il 29esimo turno del campionato di Serie A Primavera . Tutto facile per i nerazzurri, che mantengono la vetta e si portano a +4 sulla Roma grazie alla doppietta di Quieto ed il gol nel finale di Miconi che ha chiuso la partita sul risultato finale di 3-0 . Una vittoria che dimostra ancora una volta la forza della formazione di Chivu, in grado di imporsi agevolmente anche sul campo di un Sassuolo quinto in classifica.

Primavera, tutto facile per l'Inter a Sassuolo

Ad inizio partita il Sassuolo prova ad impensierire l'Inter con due conclusioni di Caragea che però finiscono a lato della porta difesa da Calligaris. Al 38esimo sono quindi i nerazzurri a sbloccare il risultato con una conclusione di Quieto, aiutato dalla deviazione decisiva del difensore neroverde. Da qui in avanti la squadra di Chivu prende il controllo della gara, trovando il raddoppio nella ripresa al 57esimo: Berenbruch serve un assist fantastico a Quieto che realizza così la sua doppietta. Nel finale c'è spazio anche per Miconi che partecipa alla festa e chiude la partita sul risultato di 3-0 con una grande conclusione di sinistro. L'Inter, momentaneamente a +4 in classifica sulla Roma, dovrà ora sperare in un risultato positivo della Juventus di Montero contro i giallorossi per scappare ancora di più in classifica.