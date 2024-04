Primavera, il Bologna fa suo lo scontro salvezza: Samp ko nel recupero

Il 29esimo turno di campionato Primavera è terminato: tante le sfide emozionanti, come quella ricca di gol tra Juventus e Roma . Non delude neppure il posticipo, che vede il Bologna vincere contro la Sampdoria in un vero e proprio scontro salvezza. Una sfida che ha regalato emozioni e colpi di scena, con il gol della vittoria che è stato messo a segno proprio nei minuti di recupero della seconda frazione di gioco.

Primavera: Bologna gol nel recupero, Samp ko

La gara inizia subito con ritmi molto alti e con il Bologna che si porta in vantaggio dopo 5': Ebone serve l'inserimento di Menegazzo che batte Scardigno e regala lo 0-1 ai suoi. Il primo tempo vede entrambe le squadre provare con insistenza a trovare la via del gol ma si va al riposo con gli ospiti in vantaggio di misura. Nel secondo tempo occasionissima Bologna con Ravaglioli, bravo Georgiadis ad evitare il peggio. A 20' dal termine i rossoblù sprecano ancora una grande chance con Mangiameli, bravissimo Scardigno a deviare la palla sul palo.

Quando tutto sembra finito, arriva l'1-1 della Samp all'82': Pozzato crossa per Polli che controlla e segna in sforbiciata. La gara sembra ormai destinata a finire in parità, ma nel recupero arriva il calcio di rigore in favore del Bologna fischiato per fallo di mano di Valisena. Dal dischetto si presenta Byar che non sbaglia, fissa il risultato sull'1-2 e regala 3 punti pesantissimi ai suoi. La Samp resta ferma a 28 e a +4 sull'ultimo posto. Il Bologna sale invece a 27, abbandonando proprio il gradino più basso della classifica che occupava in compartecipazione con il Frosinone. Secondo successo consecutivo per i rossoblù dopo quello sulla Juventus.