Atalanta-Juve Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Dopo il pareggio ricco di gol contro la Roma , la Juventus Primavera dovrà cercare di conquistare qualche punto per uscire dal momento poco positivo della stagione. I playoff sono ormai quasi inarrivabili, vista la distanza di ben dodici punti dal sesto posto occupato al momento dal Sassuolo. I ragazzi di Montero potranno rifarsi contro l'Atalanta, in lotta per i posti al vertice della classifica.

Dove vedere Atalanta-Juve Primavera

La sfida tra Atalanta e Juventus Under 19, valida per la 30ª giornata del Campionato Primavera, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente. Il fischio d'inizio del match è previsto per le ore 13.00. Su Tuttosport la diretta testuale dell'incontro.

Atalanta-Juve Primavera, le probabili formazioni

Atalanta Primavera: Pardel, Obri?, Ghezzi, Manzoni, Riccio, Armstrong, Fiogbe, Tavanti, Tornaghi, Castiello, Colombo. Allenatore: Giovanni Bosi.

Juventus Primavera (3-4-2-1): Radu; Martinez, Montero, Gil Puche; Turco, Owusu, Ripani, Pagnucco; Crapisto, Finocchiaro, Mancini. Allenatore: Montero

Arbitro: Simone Galipò di Firenze